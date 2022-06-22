Якутия отправила в ДНР редкие лекарства

21 июня в Центральную городскую больницу города Кировское Донецкой народной республики делегация Якутии доставила гуманитарный груз, в том числе редкие медикаменты, сообщает ЯСИА. Врачи городской больницы г.Кировское ДНР от души поблагодарили за жизненно необходимые медикаменты и помощь: «Низкий поклон, братья!» В рамках русско-гуманитарной миссии уже во второй раз делегация из Якутии под руководством Андрея Федотова доставила продукты питания, гигиены и медикаменты.

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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