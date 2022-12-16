Видео: Якутские воины благодарят за теплую экипировку и снаряжение

Представители Донецкого опорного пункта республики доставили помощь воинам из Якутии Представители Донецкого опорного пункта республики доставили очередную партию помощь воинам из Якутии в зоне СВО. На линию соприкосновения бойцам переданы дополнительная теплая экипировка, снаряжение для успешного выполнения боевых задач. Оперативный штаб республики продолжает наращивать объемы и регулярность доставки с учетом реальных запросов военнослужащих, сообщил представитель Донецкого опорного пункта.

«Огромное спасибо вам за поддержку! Радостно, когда из дома, нашей Якутии, приходит помощь»,- благодарят земляков и руководство Якутии воины -якутяне. Напомним, Якутия в кратчайшие сроки развернула в различных регионах страны территориальные опорные пункты для материально-технического снабжения военнослужащих из республики в зоне СВО, сообщает тгк @YakutiaOpershtab. Видео Сахамедиа