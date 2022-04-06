06.04.2022
19:05
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Якутия отправила 7,5 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса

5 апреля из Москвы в Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз для жителей Луганской народной республики.  Более семи тонн   продуктов питания, предметов первой необходимости и личной гигиены были собраны волонтерами-якутянами в штабе Русской гуманитарной миссии. Эта акция стала возможной благодаря финансовой поддержке Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и Правительства Республики Саха (Якутия). Договор пожертвования с НКО «Русская Гуманитарная Миссия» о безвозмездном перечислении денежных средств   в размере 10 млн. рублей был заключен Якутией 28 марта. И уже 5 апреля тонны гуманитарной помощи   отправлены в сортировочный узел на юге России для дальнейшей отправки в Луганск. Русская Гуманитарная Миссия — это некоммерческая организация, которая уже больше десяти лет реализует проекты поддержки в разных странах мира, а сегодня все силы организации брошены на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается – жителям ЛНР и ДНР.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif
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