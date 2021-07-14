Якутия отметит 100-летие Героя Советского Союза Фёдора Попова

Инфраструктурными проектами

В декабре 2021 года Якутия отметит 100-летие со дня рождения Фёдора Кузьмича Попова, первым из якутян удостоенного высокого звания Героя Советского Союза. В рамках подготовки к знаменательному событию в республике проводится большая плановая работа по реализации крупных инфраструктурных проектов, издательских, культурно-просветительских и патриотических мероприятий.

Исполнение плана утверждённых мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея рассмотрел 14 июля глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что в план включено более 20-и мероприятий республиканского, муниципального и поселенческого уровня, в том числе инфраструктурные проекты. Ответственными за реализацию плана мероприятий определены восемь республиканских министерств, а также Мегино-Кангаласский улус, городской округ «город Якутск» и муниципальное образование «Батаринский наслег» Мегино-Кангаласского улуса.

В Мегино-Кангаласском улусе 2021 год объявлен Годом Героя, в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Фёдора Попова. В улусе в течение текущего и последующего годов запланирована реализация инфраструктурных проектов – ремонт автомобильной дороги «Майя – Тюнгюлю – Борогонцы — Сымах», протяжённостью 24 км, газификация и подключение к оптоволоконной сети.

Как сообщили руководители ответственных министерств, инфраструктурные проекты будут реализовываться поэтапно. Строительство автомобильной дороги «Майя – Тюнгюлю – Борогонцы — Сымах» начнётся с ремонта отдельных участков дороги.

Все социально значимые объекты села уже подключены к оптоволоконной линии связи, по заявкам населения ведётся подключение частных домов.

По линии министерства сельского хозяйства в следующем году завершится строительство и реконструкция гидротехнического сооружения на р. Тиэрэ в Батаринском наслеге. После окончания строительно-монтажных работ по реконструкции объект планируется включить в инвестиционную программу республики.

Также в течение года в рамках юбилея по всей республике проводятся различные мероприятия. В городе Якутске выделен земельный участок на улице Фёдора Попова для строительства сквера Героя Советского Союза с последующей установкой памятника. В самом Мегино-Кангаласском улусе запланирована реконструкция объекта охраны культурного наследия «Летняя усадьба», в котором проживал Герой Советского Союза Фёдор Кузьмич Попов.

В завершение совещания Айсен Николаев отметил, что юбилей Фёдора Попова, первым из якутян удостоенного звания Героя Советского Союза, вызывает большой интерес у общества. Все запланированные общественно значимые культурные мероприятия должны пройти на должном высоком уровне, а инфраструктурные проекты, связанные с ремонтом и строительством дороги, сельскохозяйственных объектов, газификацией, связи должны решаться комплексно с учётом конкретных сроков реализации.