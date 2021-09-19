Якутия отмечает День скорби, памяти чурапчинских переселенцев

Сегодня, 19 сентября, в Якутии отмечают День скорби, посвященный памяти переселенцев в годы Великой Отечественной войны.

В Чурапчинском улусе в этот день проходят различные мероприятия. В 10 утра пройдёт митинг и возложение венком памятнику “Мать и дитя” в Сквере переселенцев в селе Чурапча. Вечером состоится акция “Свеча памяти”. На днях Частицу Вечного огня на Площади Победы в Якутске передали в Чурапчинский улус. Эстафета Огня Победы посвящена 80-летию чурапчинского переселения и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году. 19 сентября огонь из Якутска загорится в Чурапче.

Отметим, что в 1942 году было принято решение о переселении жителей из 41 колхоза Чурапчинского района в северные районы республики. Переселение прошло в кратчайшие сроки, без подготовки и проверки условий для проживания большого количества людей, не учитывая суровые климатические условия севера. Всего было переселено 5 тысяч 318 человек, из них более 2 тысяч умерли от голода и невыносимых условий жизни. Каждый год жители улуса вспоминают своих родных, близких, которые прошли это страшное испытание.