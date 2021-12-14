Якутия отмечает 125-летие Адама Скрябина

16 декабря в Саха Академическом театре им. П. А. Ойунского состоится торжественное собрание общественности, посвященное 125-летию первого якутского хормейстера, основоположника создания профессионального хорового искусства, уроженца Немюгюнского наслега Адама Васильевича СКРЯБИНА.

«С именем нашего блистательного земляка неразрывно связано становление и развитие якутской музыки и культуры в целом. В течение года в районе проведен ряд мероприятий, посвященных 125-летию Адама Васильевича Скрябина, неделю назад в картинной галерее им. Н.М. Засимова открыли выставку-конкурс художественных свитков самодеятельных художников «Дар, предназначенный судьбой». Убеждены, что имена наших выдающихся земляков не должны быть забыты. Надеемся, что в четверг, 16 декабря, светлое здание Саха Академического театра Якутии заполнится нашими земляками, соратниками и единомышленниками», — рассказал Олег Иринеев.

Гостям представят мультимедийную выставку о жизни и деятельности А.В.Скрябина, книжную выставку, выставку художественных свитков самодеятельных художников Хангаласского улуса «Дар, предназначенный судьбой». Также в этот день будет выставка-продажа сувениров мастеров и ремесленников Хангаласского улуса и сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей. Вход свободный, при предъявлении QR-кода.