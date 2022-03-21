Якутия отмечает 110-летие профессора Георгия Башарина

В 2022 году исполняется 110 лет профессору Георгию Прокопьевичу БАШАРИНУ, мыслителю, ученому, государственному и общественному деятелю, автору мирного добровольного вхождения Якутии в состав России, первому лауреату государственной премии РС(Я) им. А. Е. Кулаковского, основателю школы историков Якутии, заслуженному деятелю науки РСФСР, заслуженному деятелю ЯАССР, депутату ЯАССР 4-х созывов, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета и медалями, также Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Председатель Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) Алексей ЕРЕМЕЕВ 21 марта 2022 года принял участие в возложении цветов к памятнику профессора Георгия Прокопьевича Башарина в рамках Всероссийской конференции, посвященной 110-летию со дня его рождения.

Георгий Прокопьевич родился 21 марта 1912 г. в Сыланском наслеге Ботурусского улуса в бедной крестьянской семье, в которой было шестеро детей. Только весной 1929 г. в школе ликбеза он впервые взял в руки букварь. Одаренный от природы, он очень быстро и увлеченно овладел грамотой, с огромным интересом вошел в мир познаний. За два года окончив пять классов, он в сентябре 1931 г. стал студентом подготовительного отделения Якутского педагогического техникума. В 1934 г. способного парня перевели на курсы подготовки в Якутский государственный педагогический институт. В 1937 г. он, как отличник учебы, перевелся в Москву и в 1938 г. с отличием окончил Московский государственный пединститут им. К. Либкнехта. Кафедра предложила Георгию Прокопьевичу остаться в аспирантуре, но из-за слабого здоровья, а главное, из-за желания трудиться на родине отказался от предложения.

В 1938-1940 гг. Г.П. Башарин работал в Якутском пединституте, преподавал историю средних веков, основы марксизма-ленинизма. В 1941 г. он экстерном сдал экзамены кандидатского минимума и одновременно готовил монографию об истории общественной мысли в Якутии на материале о творчестве А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева. 10 сентября 1943 г. историк успешно защитил кандидатскую диссертацию на заседании Ученого совета Института истории АН СССР. В дальнейшем он переключился на изучение истории аграрных отношений в Якутии и над темой «Три якутских реалиста-просветителя», работал в 1944-1949 гг. в докторантуре при Институте истории АН СССР. 5 июня 1950 г. Георгий Прокопьевич защитил докторскую диссертацию на тему «История аграрных отношений в Якутии (60-е годы XVIII – cep. XIX в.)».

Профессором Башариным опубликовано более 500 научных, научно-популярных и публицистических работ, в том числе монографии, посвященные изучению истории, историографии Якутии и Сибири в целом, литературного наследства, исторических традиций совместной жизни русского и якутского народов.

«Георгий Прокопьевич Башарин прошел уникальный путь от бедного сельского парня до первого доктора исторических наук из якутского народа, повторив тем самым судьбу Михаила Ломоносова, — отметил в своей речи председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев, — Он как и большинство якутских детей из бедных семей до 17 лет не мог сесть за школьную парту и приобщиться к грамоте. И когда ему исполнилось 38 лет он уже становится профессором, притом дважды защищал докторскую диссертацию. Его фундаментальный труд «История аграрных отношений в Якутии» является монографией, в которой воссоздана вся история нашего народа. Он на основе аграрных отношений исследовал историю общественно-экономических отношений, касающихся общественного строя, собственности на скот и землю, земледелия, рынка». Алексей Еремеев также отметил, что его научные исследования действительно охватывают широкий круг проблем исторической науки Якутии, и все они обозначены впечатляющими результатами.

Спикер парламента также подчеркнул, что Георгий Прокопьевич Башарин как истинный гуманист и борец за историческую правду, мужественно боролся за восстановление справедливости и добился полной реабилитации имен основателей якутской литературы, духовных лидеров народа — А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева.

— Будучи студентом мне посчастливилось увидеть Георгия Прокопьевича в стенах нашего университета. Студенты расступались перед ним, а преподаватели с большим трепетом и уважением относились к профессору Башарину. Очень сложная судьба была у Г.П. Башарина. За неутомимый и целеустремленный поиск исторической правды, как гуманист он был несправедливо обвинен в «буржуазном национализме», со всеми отсюда вытекающими последствиями. Хотя он всегда был глубоко убежден в том, что дружба народов – главный источник общественного развития по пути прогресса. Время не стирает историю, а расставляет все на свои места, так и случилось. В феврале 1962 обвинение Г.П.Башарина было снято как необоснованное, ему вернули ученые степени кандидата и доктора наук, профессорское звание. В вузе он организовал студенческий научный кружок «История». На основе работы этого кружка сформировалась самостоятельная научная школа Башарина. Сотни будущих специалистов приобрели здесь знания, навыки и умения исследовательской работы. Из этого кружка вышли пять докторов и более 50 кандидатов наук, среди них ректор Якутского госуниверситета А.Н. АЛЕКСЕЕВ, видные общественные и политические деятели, известные историки А.Н. ЖИРКОВ, В.Н. ИВАНОВ, Н.А. ГОГОЛЕВ и другие», — сказал Алексей Еремеев.

В конце своей речи, спикер парламента Якутии Алексей Еремеев обратился к студентам Якутского Госуниверситета с пожеланием продолжить изучение и осмысление фундаментальных трудов профессора Башарина, его патриотические и интернациональные по духу и содержанию взгляды как выдающегося ученого, и как глубоко нравственного человека. «В истории своего народа он видел неотъемлемую часть истории человечества, истории народов мира, изучайте ее и будьте достойны его имени!».