Якутия открыла Первый Международный волонтерский лагерь

Первый Международный волонтерский лагерь пройдет 13 и 14 ноября в онлайн-формате в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». Участие в уникальном событии на volculturecamp.com принимают волонтёры культуры Якутии.

Как отмечают в министерстве культуры России, Международный лагерь – это уникальное событие, которое не только поможет в развитии российского добровольческого движения, но и станет новым импульсом для формирования мирового волонтерского сообщества. В качестве спикеров приглашены эксперты из Франции, Казахстана, Великобритании, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, а также российские представители общественных организаций, региональные координаторы движения «Волонтёры культуры».

Республике Саха (Якутия), как лидеру движения волонтеры-культуры Дальнего Востока (сегодня в Якутии зарегистрировано 394 волонтера культуры), выпала честь совместно с министром культуры России Ольгой Любимовой открывать форум. Участников и организаторов поприветствует министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

«От имени Республики Саха (Якутия) и всего нашего волонтерского движения приветствую всех участников, организаторов и гостей форума. Люди, которые работают в сфере культуры – счастливые люди, ведь мы несем ответственную мисси передачи ценностей культуры, нашего наследия будущим поколениям. Огромная роль в этом важнейшем деле принадлежит волонтерскому движению. Мы провели в Якутске Первый на Дальнем Востоке форум волонтеров культуры, этот огонь зажегся у нас, пусть сегодняшнее движение, открытие форума зажжет огни по всей стране во имя будущего нашей страны», — отметил в своем приветствии Юрий Куприянов.

Главной темой образовательной программы лагеря станет популяризация волонтёрской деятельности в сфере культуры. Занятия будут включать в себя панельные сессии и образовательные модули. Каждый участник сможет присоединиться к уникальным интенсивам в онлайн-формате. В числе тем: «Вектор развития региональных сообществ в условиях постпандемического мира», «Роль регионального координатора в сообществе волонтеров культуры», «Флагманский проект – социокультурная франшиза будущего. Топ-10 флагманских проектов России», «Основы волонтерской деятельности в сфере сохранения наследия» и другие.

Ознакомиться с программой и стать участником Международного волонтерского лагеря можно на сайте: https://volculturecamp.com.