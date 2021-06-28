28.06.2021
09:00
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Происшествия

Якутия охвачена лесными пожарами

          По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 261 природный пожар, за сутки ликвидировано 37, на тушение привлекалось 2268  человек и 146 единиц техники. За сутки было задействовано 59 патрульно-контрольных групп, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 326 человек. На территории Намского, Вилюйского и Мегино-Кангаласского районов задействовано 60 специалистов МЧС России.

          Сложная лесопожарная обстановка сохраняется  на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 218 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 178 тысяч гектар. На особом контроле Главного управления находятся 3 приближенных природных пожаров близ населенных пунктов Нюрбачан, Мар и Ударник.

          Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 9 проб атмосферного воздуха на территории 4 районов, превышений ПДК не зарегистрировано.

          «За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага,  площадь пожаров  увеличилась  более чем на  55 тысяч гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов и сохранения высоких классов пожарной опасности на территории 14 районов. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 30 человек личного состава и авиация МЧС России. Сегодня планируется применение вертолета МИ-8 с водосливным устройством в Верхневилюйском районе», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
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