Якутия охвачена лесными пожарами

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 261 природный пожар, за сутки ликвидировано 37, на тушение привлекалось 2268 человек и 146 единиц техники. За сутки было задействовано 59 патрульно-контрольных групп, по результатам работы проинструктировано о мерах пожарной безопасности 326 человек. На территории Намского, Вилюйского и Мегино-Кангаласского районов задействовано 60 специалистов МЧС России.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 218 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 178 тысяч гектар. На особом контроле Главного управления находятся 3 приближенных природных пожаров близ населенных пунктов Нюрбачан, Мар и Ударник.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. По данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребназора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработано 9 проб атмосферного воздуха на территории 4 районов, превышений ПДК не зарегистрировано.