19.01.2023
12:43
1396
Общество
«Якутия» объявляет распродажу авиабилетов
Авиакомпания «Якутия» объявила 40% скидку на билеты. Распродажа продлится три дня: 20, 21, 22 января
Авиакомпания «Якутия» к своему двадцатому дню рождения объявила распродажу авиабилетов с 40% скидкой.
Авиабилеты по распродаже доступны только три дня: 20, 21, 22 января. Скидка – 40% от всех действующих тарифов.
Осуществить перелеты по сниженным ценам можно в период с 20 января по 25 марта 2023 года. Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных.
Акция действует для пассажиров старше 12 лет.
Авиабилеты доступны онлайн на сайте, по телефону центра продаж и информации 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в любых авиакассах.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2023
0
0
19.01.2023
0
68
19.01.2023
0
168
19.01.2023
0
936
19.01.2023
0
421
19.01.2023
0
329
19.01.2023
0
1145
19.01.2023
0
427
19.01.2023
0
696
19.01.2023
0
1392
19.01.2023
0
1042
19.01.2023
0
428
19.01.2023
0
1114
19.01.2023
4
1201
19.01.2023
0
877
19.01.2023
0
3743
19.01.2023
0
1427
19.01.2023
0
10258
19.01.2023
0
484
19.01.2023
0
1380
19.01.2023
0
1372
19.01.2023
0
989
19.01.2023
0
6849
19.01.2023
0
989
18.01.2023
0
2446
18.01.2023
0
2596
18.01.2023
0
1063
18.01.2023
0
1220
18.01.2023
0
566
18.01.2023
0
660
18.01.2023
0
864
18.01.2023
0
240
18.01.2023
0
377
18.01.2023
0
2880
18.01.2023
0
2538
18.01.2023
0
1331
18.01.2023
0
6591
18.01.2023
1
4027
18.01.2023
0
492
18.01.2023
0
379
18.01.2023
0
585
18.01.2023
0
334
18.01.2023
0
675
18.01.2023
0
333
18.01.2023
0
2019
18.01.2023
0
374
18.01.2023
0
619
18.01.2023
0
894
18.01.2023
0
1156
18.01.2023
0
797
18.01.2023
0
431
18.01.2023
0
1322
18.01.2023
0
1111
18.01.2023
0
9780
18.01.2023
2
1370
18.01.2023
0
591
18.01.2023
0
5231
18.01.2023
2
1905
18.01.2023
0
2264
18.01.2023
0
615
18.01.2023
0
862
18.01.2023
0
1963
18.01.2023
0
3829
18.01.2023
0
1281
ТОП НОВОСТИ
15.01.2023
0
38774
14.01.2023
1
15684
18.01.2023
Лучший комментарий
6
14827
16.01.2023
1
12857
14.01.2023
3
11461
19.01.2023
0
10160
14.01.2023
0
9880
18.01.2023
0
9768
Добавить комментарий