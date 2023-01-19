«Якутия» объявляет распродажу авиабилетов

Авиакомпания «Якутия» объявила 40% скидку на билеты. Распродажа продлится три дня: 20, 21, 22 января

Авиакомпания «Якутия» к своему двадцатому дню рождения объявила распродажу авиабилетов с 40% скидкой.

Авиабилеты по распродаже доступны только три дня: 20, 21, 22 января. Скидка – 40% от всех действующих тарифов.

Осуществить перелеты по сниженным ценам можно в период с 20 января по 25 марта 2023 года. Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных.

Акция действует для пассажиров старше 12 лет.

Авиабилеты доступны онлайн на сайте, по телефону центра продаж и информации 8 800 700 21 90 (звонок по России бесплатный), а также в любых авиакассах.