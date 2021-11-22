Якутия обновит соглашения с общественными организациями

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко провёл встречу с представителями общественных организаций республики, которые представили основные направления своей деятельности и озвучили ряд актуальных для социально-экономического развития республики вопросов.

Во встрече приняли участие лидеры и члены Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Республики Саха (Якутия), а также руководство Министерства предпринимательства, торговли и туризма и Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Мы поговорили, наверное, про каждую отрасль экономики республики, про отдельные объекты и проекты. Это и малая авиация, и снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, снижение ставок по эквайрингу, школьное питание, целевая подготовка кадров и повышение заработной платы врачам и учителям», – отметил Андрей Тарасенко.

По итогам встречи стороны договорились актуализировать действующие соглашения между республикой и общественными организациями.

По словам премьера, благодаря активистам в республике ведутся постоянный мониторинг и контроль за эффективностью реализации национальных проектов, экологической безопасностью, соблюдением прав граждан.

Андрей Тарасенко в лице участников встречи выразил благодарность всем общественникам за инициативную и плодотворную работу. В этом году организации оказали неоценимую поддержку в борьбе с пандемией и лесными пожарами в республике, а также продолжают работу по взаимодействию с исполнительными органами власти, муниципальными образованиями и жителями республики.

«Общественники – индикатор нашей деятельности. Мне как председателю правительства важно получать эту обратную связь, что и как они видят, что могут подсказать. Такие встречи будем проводить чаще», – резюмировал премьер.