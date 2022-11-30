Якутия обеспечит автотранспортом отряд «Боотур»

Республиканским оперативным штабом принято решение об оказании помощи автотранспортом добровольческому отряду «Боотур». В один из территориальных опорных пунктов доставлены две автомашины для последующей их передачи в отряд, сообщил на брифинге председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков. Он отметил, что заявки на дополнительное оснащение и снаряжение участников специальной военной операции из Якутии продолжают поступать.

«Оперативным штабом республики заявки обрабатываются и по приоритетным перечням по возможности удовлетворяются, направляются в опорные пункты и далее по воинским частям, где служат наши бойцы»,- добавил Лепчиков.