Якутия обеспечена двухмесячным запасом продовольственных товаров

На сегодняшний день в торговых предприятиях Якутии, оптовых базах имеется достаточный запас продовольственных и непродовольственных запасов, за исключением медицинских масок и антисептиков. Об этом 27 марта сообщили представители крупных торговых предприятий республики на совещании под руководством вице-премьера Якутии Дениса Белозёрова

Открывая совещание, Денис Белозёров напомнил, что в период с 28 марта по 5 апреля включительно на территории республики вводится ряд ограничительных мер по приостановлению деятельности ряда предприятий общественного питания, торговли, бытовых и социальных услуг, кроме продуктовых магазинов и объектов торговли непродовольственных товаров первой необходимости. Министерством предпринимательства, торговли и туризма республики выстроена работа с предпринимательским сообществом, поставщиками продовольственных и непродовольственных товаров на территории региона, поэтому все возникающие вопросы и нестандартные ситуации решаются оперативно в режиме прямого и открытого диалога.

Руководитель профильного министерства Ирина Высоких сообщила, что ведомством в ежедневном режиме ведется мониторинг продовольственных и непродовольственных товаров. В настоящее время в регионе имеется нехватка медицинских масок и дезинфицирующих средств. Единым оператором по обеспечению дезинфицирующими средствами ресурсоснабжающих организаций и предприятий республики выбрана компания «Бигэ», которая уже сегодня наладила поставку дезинфицирующего средства — 0,25% концентрата гипохлорита натрия. Ателье и пошивочными мастерскими налажен пошив многоразовых масок.

Также Ирина Высоких сообщила, что в настоящее время резидентом «Технопарк «Якутия» налажено производство антисептиков с применением изопропилового спирта.

Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов отметил, что по состоянию на 27 марта запасы Якутоптторга в городе Якутске и в 18 филиалах составляет 3 тыс. 620 тонн. Якутский хлебокомбинат обеспечен мукой до июля текущего года. В начале апреля в регион из Томска дополнительно поступит 134 тонны муки.

Министр также сообщил, что ежедневно по поручению Министерства сельского хозяйства РФ в республике ведется мониторинг запасов зерна, мяса говядины, свинины и птицы.

В ходе совещания представители предприятий торговли внесли предложение до 15 апреля соблюсти режим проезда автотранспорта по переправе до 30 тонн для завоза в республику товаров первой необходимости.

Вице-премьер Денис Белозёров отметил, что Правительством Якутии совместно с предприятиями торговли ведутся переговоры с Минсельхозом РФ и Минпромторгом РФ по оказанию содействия в срочном отпуске в регион товаров первой необходимости и дезинфицирующих средств с учетом сроков закрытия переправы.

Кроме того, предприниматели предложили Минпреду РС (Я) совместно со специалистами Минздрава РС (Я) разработать памятку для покупателей и продавцов о том, как нужно соблюдать требования санитарной гигиены при посещении магазинов и торговых центров. Все поступившие от предпринимателей предложения были запротоколированы для дальнейшей работы.