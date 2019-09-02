Якутия не будет создавать новую авиакомпанию

Фото с сайта «ТайгаПост»

29 августа председатель правительства Якутии Владимир Солодов сообщил, что новую авиакомпанию в Якутии создавать не станут. Речь об этом шла во время встречи премьера с членами Ассоциации малой авиации РС (Я). Правительство не снимает с себя обязательства по развитию малой авиации.

Член Ассоциации, народный депутат Якутии Виктор ФЕДОРОВ рассказал ТайгаПост следующее:

— Разговор с председателем правительства состоялся достаточно откровенный. Мы еще раз подтвердили свое намерение развивать малую авиацию в республике. Владимир Викторович (Солодов – ред.) готов в этом помочь, но финансовой поддержки Ассоциация от республики не получит.

— Ассоциация малой авиации РС (Я) претендовала на бюджетные деньги?

— Мы предлагали выделить бюджетную гарантию на покупку самолетов, и неважно, кто бы ее получил. При формировании бюджета 2018 года Ил Тумэн выделил 139 миллионов рублей госгарантий на приобретение трех самолетов «Сессна-206» вместимостью шесть мест. Тогда Минтранс республики «удачно» данную программу завалил. Они заточили условия конкурса под «Полярные авиалинии». Но они отказались в ней участвовать. Госгарантия не была реализована…

При принятии бюджета 2019 года депутаты вновь вернулись к этому вопросу, бюджетный комитет рекомендовал правительству предусмотреть уже сумму порядка 230 миллионов госгарантий на приобретение трех самолетов «Сессна-208» вместимостью 10-12 мест.

По просьбе правительства республики тогда инициаторы данной поправки отозвали свое предложение, в обмен на дальнейшую совместную работу по внедрению малой авиации. В декабре 2018 года Ассоциация малой авиации Якутии совместно с правительством республики рассмотрели проект «Концепцию развития малой авиации в РС (Я)». Подписана она была председателем правительства в апреле этого года.

4 июня 2019 года председатель правительства провел совещание по вопросу рассмотрения предложения Ассоциации малой авиации РС (Я) по созданию авиакомпании-лоукостера. По результатам совещания был оформлен соответствующий протокол. Затем началась плановая работа по его реализации. Минтранс запросил у Росавиации возможность выделения субсидии на приобретение самолетов. Получил ответ: ничего невозможного нет, все в рамках существующих правил. Ассоциация малой авиации в свою очередь предоставила расчеты социальной эффективности нового лоукостера: снижение стоимости авиабилетов, повышение качества регулярных авиаперевозок, в том числе почтовых и грузовых. Возрождение авиарейсов в Эльдикан, Джебарики-Хая, Солнечный, Борогонцы, Ытык-Кюель, Чурапчу и Бердигестях.

По расчетам в первый год эксплуатации прибыль лоукостера должна составить 22 млн рублей. Но это достигается только при государственной поддержке. В частности, правительство республики должно было дать государственную гарантию 222 млн рублей по договору лизинга трех самолетов. Частный лоукостер при этом вносит 20 миллионов для начала работы авиакомпании.

Министерство финансов республики расписало критерии, при соблюдении которых может быть выделена госгарантия. Минтранс высказал свои замечания к бизнес-плану Ассоциации, предложил вернуть его на повторное рассмотрение. Правительство выразило сомнение, что удастся получить сертификат на коммерческие полеты, поскольку для этого нужно иметь инженерно-авиационную базу, управление авиационной безопасности, наземного обеспечения полетов и т.д.

И в конце заключения Минтранса: «Необходимо отметить, что с учетом разработки стратегии АК «Полярные авиалинии» планируют с 2022 года привлечение воздушных судов ТВС-2ДТС «Байкал». Реализация указанной программы является капиталоёмкой для компании, требует участия правительства».

Во время встречи 29 августа мы с председателем правительства обсудили результаты работы по протоколу от 04 июня 2019 года. Владимир Солодов четко высказал свою позицию: у Якутии есть две авиакомпании – «Якутия» и «Полярные авиалинии» — и третью авиакомпанию с участием государства мы создавать не будем.

Он так обосновал свою позицию. Выдача госгарантий для частных авиакомпаний в 2020 году очень проблематична, поскольку бюджет республики будет напряженный. Ввиду ограниченности средств РИКа и Корпорации развития Якутии правительство дало отказ на их привлечение. В целом можно констатировать, что государство в принципе не готово сегодня создавать новую авиакомпанию. Мы с этим согласились, и с большим сожалением свое предложение сняли…

Но в тоже время был поставлен вопрос перед председателем правительства создания в «Полярных авиалиниях» обособленного хозрасчетного подразделения малой авиации. Мы должны видеть его эффективность для принятия следующих стратегических решений. Летать людям надо сегодня. Ждать 2023-2025 года, когда, возможно, появятся российские самолеты малой авиации, мы не можем. Летать можно на предлагаемых самолетах типа «Сессна», которые отлично уже более пятидесяти лет эксплуатируются на Аляске. В случае необходимости замены данных самолетов на российские, они обладают большой ликвидностью.

— Виктор Николаевич, к какому все-таки берегу в части использования типов самолетов малой авиации сегодня пристало правительство Якутии? Недавно в соцсети Владимир Солодов написал, что теперь мы будем покупать новые российские самолеты, которых, насколько понимаем, еще нет даже на бумаге. В 2018 году республика подписала соглашение с «Вертолетами России» на приобретение 200 самолетов ТВС-2ДТС «Байкал». Их должны были начать выпускать с 2021 года. Но, судя по всему, Россия отказалась от этого проекта. Вы же всегда выступали за покупку американских «Сессн».

— Министерство транспорта изучало наши предложения по приобретению самолетов «Сессна Гранд-караван». Они хорошо себя зарекомендовали в похожих условиях на Аляске, сертифицируются к использованию до -56. По-прежнему считаю, что в данных условиях это был бы оптимальный вариант.

К тому же Российская Федерация дает большую субсидию на их приобретение. К примеру, шестиместная «Сессна-206» стоит 900 тысяч долларов – порядка 56 млн рублей, 46 млн из них в виде субсидии возвращает государство. «Сессна Гранд-караван» (до 13 пассажирских мест) стоит 207 млн рублей, 74,2 млн из которых возвращается в виде субсидии.

Если говорить про тот же ТВС-2ДТС «Байкал», то от его выпуска полностью не отказались, но проект требует доработки. Значит, в лучшем случае это не 2021 год, а 2022-2023. Плюс лет пять на обкатку модели. Мы уже 10 лет «Суперджеты» эксплуатируем и до сих пор говорим, что они сырые…

А развивать местные маршруты нам нужно уже сегодня, а не в каком-то светлом будущем. Председатель правительства с этим согласился. Мы договорились, что «Полярным авиалиниям» будет дано задание: дать свои предложения по созданию хозрасчетного подразделения малой авиации и в сентябре определиться по типам приобретаемой техники.

Уверен, что нам нужно уходить от разовых моделей типа «Пилатус» или «Тундра», которые существуют в России в единственном экземпляре и почему-то в Якутии. Нужна одна линейка, что упростит и удешевит обслуживание. Владимир Викторович говорит, что указывать, какие самолеты покупать, он не может, пусть с этим определяются специалисты. Позиция правильная, понятная. Но только пора уже от дискуссий переходить к каким-то реальным шагам.

Ассоциация малой авиации готова поделиться своими бизнес-планами, методическими наработками, чтобы «Полярные авиалинии» не с чистого листа начинали. Будем помогать республике чем сможем.