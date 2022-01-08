Якутия настаивает на самостоятельности субъектов в области работы с безнадзорными животными

В регионе на начало текущего года действуют 10 приютов и 11 временных пунктов передержки животных. Для строительства приютов на местах необходимы проектно-сметная документация и наличие земельного участка.

«Не во всех муниципалитетах такая возможность имеется. По поручению главы республики правительством рассматриваются все варианты решений, в том числе вопросы софинансирования строительства приютов в муниципалитетах» — сказал зампред Якутии Михаил НИКИФОРОВ во время брифинга сегодня, 8 января.

Напомним, что в бюджете региона в 2020-21 годах было предусмотрено по 60 млн. руб. ежегодно для реализации муниципальными районами и городскими округами полномочий по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев. Дополнительно в течение прошлого года выделены субвенции Алданскому, Аллаиховскому, Амгинскому районам и дважды — городскому округу «Город Якутск». Таким образом, в 2021 году г. Якутску направлено в целом 28 млн. рублей.

По предварительным данным на конец 2021 года средства муниципалитетами освоены на 99%.

За прошлый год на территории республики отловлено 5,7 тыс. животных без владельцев (в 2020 году – 4,9 тыс.). Из них по г. Якутску отловлено более 3,1 тыс. животных без владельцев, в том числе стерилизовано 1002, кастрировано 861, маркировано 3157, вакцинировано 2251, возвращено в прежнюю среду обитания 1433, пристроено новым хозяевам 845.

Межведомственной рабочей группой при Ил Тумэне разработаны предложения по внесению изменений в федеральный закон № 498-ФЗ и направлены на рассмотрение парламента. Предложения заключаются в обеспечении возможности принятия субъектами РФ самостоятельной стратегии в области работы с безнадзорными животными, учитывающей климатические условия, логистику, включающей нормы обязательной регистрации домашних животных, принятие штрафных санкций.

В настоящее время согласно Кодексу РС (Я) об административных правонарушениях нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, правил организации деятельности приютов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 до 40 тыс. руб.

В целях повышения ответственности владельцев собак Департаментом ветеринарии предлагается ряд изменений в законодательные и нормативные акты, в том числе дополнить Кодекс об административных правонарушениях республики статьей за нарушение правил содержания домашних животных, принять на муниципальном уровне нормативные актов об обязательной регистрации животных.

Напомним, с 2014 года отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев законодательно закреплены за органами местного самоуправления муниципальных образований.