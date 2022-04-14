Якутия нарастила темпы по заключению контрактов для исполнения нацпроектов

Глава Якутии Айсен Николаев оценил исполнение национальных проектов в республике. Количество заключенных контрактов в регионе этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличено на 29,5%. Вместе с тем Айсен Николаев поручил уделить особое внимание обеспечению высокотехнологичным оборудованием медицинских учреждений и строительству в рамках нацпроектов, а также исполнению государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«На реализацию нацпроектов в этом году предусмотрено 42,6 млрд рублей. Достаточно хорошие данные по контрактации, чего я от вас и требовал. Заключено из 2199 контрактов 1447, это 71,57 %. В 2021 году на этот период было заключено всего 42 %. Безусловно, это неплохие показатели, движение есть. 100-процентная контрактация в части федеральных средств обеспечена по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Экология», — обозначил свою позицию членам республиканского правительства Айсен Николаев.

Первый заместитель председателя правительства Кирилл Бычков проинформировал о том, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланирован ввод 551 тысячи кв метров. По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в этом году накопительным итогом планируется расселить 25 тысяч человек из 461 тысячи кв метров аварийного жилья.

«Заключены дополнительные соглашения по увеличению цены госконтрактов, в связи с ростом стоимости стройматериалов. Контрактация по всем действующим этапам в целом идет по плану, но в нынешних условиях этого недостаточно. Нам необходимо значительно ускориться для того, чтобы успевать за изменениями на рынке и последующим ростом цен», — отметил Бычков. В 2021-2022 году заключены контракты на приобретение 3800 помещений, до конца года необходимо приобрести еще 1600. Заключены соглашения о выплате компенсаций почти с 1500 человек, до конца года 611 собственников. По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 32 объекта, из них 18 общественных территорий, 14 дворовых территории.

Как доложил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из 53 объектов законтрактовано 45 на сумму более 4,5 млрд рублей, на данный момент подрядные организации осуществляют завоз инертных строительных и инертных материалов необходимых для реализации объектов. В частности, по Якутску из 28 объектов заключены контракты по 20, по 8 объектам — находятся на стадии закупочных процедур. «Сейчас мы будем следить за тем, чтобы работы велись качественно и в срок», — отметил Садовников.

По регпроекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» ведется доставка 6 единиц техники. По удорожанию работ по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ, связанных с ростом цен на ГСМ и импортные запчасти оборудования, ведутся работы с Минприроды РФ.

По региональному проекту «Чистая вода» реализуется шесть проектов. Сегодня ведется перепроектирование объектов, импортозамещению оборудования и переоценке стоимости строительства.

Вице-премьер Ольга Балабкина сообщила о том, что объем средств по нацпроекту «Здравоохранение» запланировано заключить 136 контрактов, из них заключено 75. По нацпроекту «Демография» запланировано 516 закупок, из них законтрактовано 257. «Сегодня наиболее сложным вопросом является закупка высокотехнологичного оборудования для строительства крупных медицинских объектов, что связано с отказом поставщиков. Минздрав Якутии совместно с Минстроем достаточно оперативно отрабатывают по поиску аналогов», — сказала Ольга Балабкина.

Вице-премьер Михаил Никифоров доложил о том, что по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» освоение средств идет согласно графика, все договора заключены. Также объявлены конкурсы «Агростартап», сбор заявок пройдет до 29 апреля, 5-6 мая состоится отбор. Также до 1 мая идет конкурсный отбор по сельской кооперации, конкурсный отбор состоится до 10 мая.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» проведена вся контрактация. Вместе с тем Глава республики обратил внимание на то, что ведется отставание от графика строительства и поручил ввести мониторинг ведения работ.