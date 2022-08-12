Якутия наращивает темпы жилищного строительства

По итогам первого полугодия в Якутии ввод жилья составляет 199,8 тыс. кв. м., что на 57,8 тыс. кв. м. или на 40,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что по итогам года в республике запланировано ввести порядка 551 тысячи кв. метров жилья.

«Сегодня благодаря изменениям федерального законодательства, инициированным президентом страны, есть все возможности для наращивания темпов жилищного строительства, создания социальной и инженерной инфраструктуры в жилых кварталах», — сказал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

На средства инфраструктурного бюджетного кредита ведется строительство объектов социальной и подводящей инженерной инфраструктуры для реализации масштабных инвестиционных проектов по застройке кварталов. Также на средства льготного займа в размере 2,7 млрд. рублей АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» построит поликлинику на 600 посещений, школу на 990 мест стоимостью 1,3 млрд. рублей.

«Градостроительная деятельность важна не только для жизни граждан, формирования комфортной среды, но и для развития экономики: один рубль вложенный в стройку, дает 10 рублей мультипликативного эффекта. Здесь требуются взвешенные решения в части правильного зонирования, планирования. Мы понимаем, что те задачи, которые перед нами ставятся руководством страны и нашей республики, могут быть решены взвешенным, вдумчивым, внимательным подходом к градостроительной политике», — отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Кроме того, определены территории для реализации комплексного развития территорий в городе Якутске. Так, специализированный застройщик «Республиканское ипотечное агентство» реализует проекты КРТ «31» квартала города Якутска, расположенного в границах улиц Кальвица, Бестужева-Марлинского, Богдана Чижика. Также ведется разработка КРТ микрорайонов «Спортивный», куда войдут кварталы «2», «4», «17», и «ОZЕРО», который включает в себя кварталы «93», «94», «86».

Окружной администрацией города Якутска будут реализован механизм КРТ в кварталы «76», «85», «111», «112»,»167», «171», квартал Газовиков, мкрн. Марха, Кирзавод мкрн. Марха.