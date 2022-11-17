Якутия направит помощь бойцам в зону СВО

Республиканский штаб сбора помощи «Якутия с тобой!» направляет помощь мобилизованным якутянам ближе к зоне проведения СВО. Об этом сегодня, 17 ноября, на брифинге сообщил руководитель штаба «Якутия с тобой!» Айыл Дьулурха.

«Если раньше мы обеспечивали доставку помощи мобилизованным, которые находились на боевом слаживании в частях Восточного военного округа, в города Дальнего Востока, то теперь направляем посылки уже ближе к горячим точкам, ближе к линии соприкосновения», – сообщил Айыл Дьулурха.

По его словам, представители республики подготовили склады, транспорт. У них налажено взаимодействие с военными частями. Айыл Дьулурха уточнил, что штаб по сбору помощи мобилизованным начал работу на Единой электронной площадке, где аккумулируется все заявки военнослужащих.

«Электронная площадка позволяет оперативно реагировать на реальные запросы военных.Отмечу, что республикой закупается все необходимое дополнительное снаряжение. Тем не менее наш штаб продолжает принимать помощь от граждан и предприятий. В войсках остаются востребованными теплые вещи, медицинские аптечки»,- рассказал он.

Напомним, пункт сбора помощи мобилизованным «Якутия с тобой!» находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 10 (вход с торца здания), с 10.00 до 19.00 часов (без выходных).