Якутия направит 686 млн рублей на завоз продовольствия в арктические районы

По информации МинАрктики Якутии, финансирование государственной программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» на 2022 год составляет 1 млрд 036 млн 430,5 тысяч рублей, что в 4 раза выше уровня 2021 года.

«Из этой суммы более 350 млн рублей – средства федерального бюджета и 686 млн рублей – бюджета республики. Объем регионального финансирования данной программы по сравнению с прошлым годом увеличен в 2,8 раза», — пояснил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров.

686 млн рублей из бюджета республики будут направлены на мероприятия по государственной поддержке завоза продовольственных грузов в арктические районы, организации производства кисломолочной продукции из восстановленного молока, на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения.

350 млн рублей республика получит из федерального бюджета в рамках соглашения с Минвостокразвития. Эти средства будут направлены на реализацию программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в том числе на приоритетный проект по созданию сети торгово-логистических центров (ТЛЦ) для совершенствования продовольственного обеспечения арктических районов. С учетом привлеченных средств из федерального бюджета до 2025 года современная инфраструктура оптово-розничной торговли появится во всех арктических районах Якутии с налаженной сетью доставки продуктов до каждого труднодоступного населенного пункта.

В 2022 году планируется строительство 4-х ТЛЦ в п. Черский Нижнеколымского района, г. Среднеколымск Среднеколымского района, п. Батагай Верхоянского района, п. Жиганск Жиганского района.