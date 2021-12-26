Якутия наградила лучших спортсменов года
Церемония награждения лауреатов ежегодной спортивной премии «Grand Final. Чемпионы Якутии» состоялась в прямом эфире на телеканале НВК «Саха», передает телеканал «Якутия 24».
Номинантов и лауреатов поздравил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Он подчеркнул, что уходящий 2021 год показал положительные результаты в спортивной сфере не только на профессиональном, но и на любительском уровне.
«Жители Якутии систематически занимаются спортом, это доказывают цифры – в 2021 году доля якутян, занимающихся физкультурой, достигла 46% в 2021 году. Мы ставим цель достичь 55% к 2024 году, а этому поспособствует создание спортивных объектов в районах и городах республики. Уходящий год был позитивным в спортивном плане – всего по итогам года на крупных соревнованиях завоевано 92 медали, из них 68 – золотые», – подчеркнул вице-премьер.
Так, лучшим спортсменом 2021 года по олимпийским видам спорта среди юниоров стал борец Станислав СВИНОБОЕВ, воспитанник тренера Василия УВАРОВА. В этой же номинации лауреатом среди женщин стала легкоатлетка Сардана ТРОФИМОВА, тренер – Татьяна ЖИРКОВА, среди мужчин – борец Арыйаан ТЮРИН, победитель международных турниров, тренер – Иван ДМИТРИЕВ.
Обладателем премии «За служение спорту» стал бегун-экстремал Дмитрий ГОРОХОВ, который был факелоносцем «Игр Манчаары», международных игр «Дети Азии» и спортивных игр народов Якутии. «Меценат года» – член сборной РФ по мас-рестлингу, член президиума федерации мас-рестлинга Якутии Петр БУРНАШЕВ и Николай ЕТТЯНОВ, который на свои средства возвел центр развития спортинга в Верхневилюйском районе.
Лучшей спортивной общественной организацией в 2021 году стала Федерация кикбоксинга, спортсмены которой за год выиграли 34 золотых, 38 серебряных и 52 бронзовых медалей на соревнованиях российского и европейского уровней.
Также определены лауреаты номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта». Среди юниоров им стала игрок в шашки Альбина БОЛЬШАКОВА, воспитанница Вячеслава ВАРЛАМОВА. Среди женщин такой признали международного гроссмейстера Матрену НОГОВИЦЫНУ, тренер – Николай КЫЧКИН, среди мужчин – боксера Петра ВАСИЛЬЕВ.
Лучшим районом по спортивным показателям стал Горный район за проведение «Игр Манчаары», лучшим организатором по ГТО – Виталий ЗАГАШЕЕВ, благодаря которому нормативы ГТО сдали 975 человек, из которых более 300 получили результат «отлично».
Лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта среди юниоров назвали пауэрлифтера Айаала СИВЦЕВА, среди женщин – бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Степаниду АРТАХИНОВУ, среди мужчин – армрлестлера Сергея БЕЗНОСОВА.
Лучшим общественным спортивным организаторов стал Максим ОЕГОСТУРОВ, лучшим спортивным журналистом – редактор «Спорта Якутии» Александр ПОСЕЛЬСКИЙ.
Кроме того, жюри и народное голосование определили лучшим спортсменом по национальным видам спорта среди юниоров мас-рестлера Фаину ДМИТРИЕВУ, среди женщин – мас-рестлера Наталью ЧЕРНОГРАДСКУЮ, среди мужчин – мас-рестлера, обладателя Кубка мира Сергея ФРОЛКИНА.
Лучшим судьей стал тренер по северному многоборью ДЮСШ Горного района Иван ГОРОХОВ, лучшим тренером – главный тренер по дзюдо республики Дамдинджорж ГОМБОДОРЖ.
Обладателем приза зрительских симпатий стал мастер спорта по якутским прыжкам Кай АДАМОВ, за которого в народном голосовании проголосовали 13 тысяч человек.
Событием года признали успехи участницы Паралимпиады-2021 Степаниды АРТАХИНОВОЙ.
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