Якутия наградила лучших спортсменов года

Церемония награждения лауреатов ежегодной спортивной премии «Grand Final. Чемпионы Якутии» состоялась в прямом эфире на телеканале НВК «Саха», передает телеканал «Якутия 24».

Номинантов и лауреатов поздравил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Он подчеркнул, что уходящий 2021 год показал положительные результаты в спортивной сфере не только на профессиональном, но и на любительском уровне.

«Жители Якутии систематически занимаются спортом, это доказывают цифры – в 2021 году доля якутян, занимающихся физкультурой, достигла 46% в 2021 году. Мы ставим цель достичь 55% к 2024 году, а этому поспособствует создание спортивных объектов в районах и городах республики. Уходящий год был позитивным в спортивном плане – всего по итогам года на крупных соревнованиях завоевано 92 медали, из них 68 – золотые», – подчеркнул вице-премьер.

Станислав Свинобоев, борец, лучший спортсмен 2021 года по олимпийским видам спорта среди юниоров

Так, лучшим спортсменом 2021 года по олимпийским видам спорта среди юниоров стал борец Станислав СВИНОБОЕВ, воспитанник тренера Василия УВАРОВА. В этой же номинации лауреатом среди женщин стала легкоатлетка Сардана ТРОФИМОВА, тренер – Татьяна ЖИРКОВА, среди мужчин – борец Арыйаан ТЮРИН, победитель международных турниров, тренер – Иван ДМИТРИЕВ.

Обладателем премии «За служение спорту» стал бегун-экстремал Дмитрий ГОРОХОВ, который был факелоносцем «Игр Манчаары», международных игр «Дети Азии» и спортивных игр народов Якутии. «Меценат года» – член сборной РФ по мас-рестлингу, член президиума федерации мас-рестлинга Якутии Петр БУРНАШЕВ и Николай ЕТТЯНОВ, который на свои средства возвел центр развития спортинга в Верхневилюйском районе.

Лучшей спортивной общественной организацией в 2021 году стала Федерация кикбоксинга, спортсмены которой за год выиграли 34 золотых, 38 серебряных и 52 бронзовых медалей на соревнованиях российского и европейского уровней.

Матрена Ноговицына, международный гроссмейстер, чемпионка мира 2021 года по стоклеточным шашкам

Также определены лауреаты номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта». Среди юниоров им стала игрок в шашки Альбина БОЛЬШАКОВА, воспитанница Вячеслава ВАРЛАМОВА. Среди женщин такой признали международного гроссмейстера Матрену НОГОВИЦЫНУ, тренер – Николай КЫЧКИН, среди мужчин – боксера Петра ВАСИЛЬЕВ.

Лучшим районом по спортивным показателям стал Горный район за проведение «Игр Манчаары», лучшим организатором по ГТО – Виталий ЗАГАШЕЕВ, благодаря которому нормативы ГТО сдали 975 человек, из которых более 300 получили результат «отлично».

Лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта среди юниоров назвали пауэрлифтера Айаала СИВЦЕВА, среди женщин – бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Степаниду АРТАХИНОВУ, среди мужчин – армрлестлера Сергея БЕЗНОСОВА.

Петр Васильев — лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта 2021 года среди мужчин

Лучшим общественным спортивным организаторов стал Максим ОЕГОСТУРОВ, лучшим спортивным журналистом – редактор «Спорта Якутии» Александр ПОСЕЛЬСКИЙ.

Кроме того, жюри и народное голосование определили лучшим спортсменом по национальным видам спорта среди юниоров мас-рестлера Фаину ДМИТРИЕВУ, среди женщин – мас-рестлера Наталью ЧЕРНОГРАДСКУЮ, среди мужчин – мас-рестлера, обладателя Кубка мира Сергея ФРОЛКИНА.

Айаал Сивцев, пауэрлифтинг, чемпион мира среди юниоров, лучший спортсмен Якутии 2021 года по адаптивным видам спорта

Лучшим судьей стал тренер по северному многоборью ДЮСШ Горного района Иван ГОРОХОВ, лучшим тренером – главный тренер по дзюдо республики Дамдинджорж ГОМБОДОРЖ.

Обладателем приза зрительских симпатий стал мастер спорта по якутским прыжкам Кай АДАМОВ, за которого в народном голосовании проголосовали 13 тысяч человек.

Событием года признали успехи участницы Паралимпиады-2021 Степаниды АРТАХИНОВОЙ.