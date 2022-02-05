Якутия на втором месте в РФ по дешевизне ипотеки

Самые низкие ипотечные ставки в России зафиксированы в регионах Дальнего Востока, Пензенской области, Мордовии и Удмуртии. Такие данные назвали в Банке России (ЦБ), сообщает «Российская газета».

Благодаря программе «Дальневосточная ипотека» наиболее низкие проценты по жилищным кредитам в 2021 году сохранились для жителей соответствующей части страны. Лидером по самой дешёвой ипотеке стал Приморский край со средней ставкой в 6,12%. На втором месте Магаданская область (6,19%) и Якутия (6,27%).

Однако, не учитывая дальневосточные регионы, дешевле всего ипотека обходится жителям Пензенской области — в 2021 году её выдавали в среднем под 7,03%. Недорогие жилищные кредиты также в Мордовии (7,12%), Удмуртии (7,14%), Чувашии (7,20%) и Брянской области (7,27 %). Далее по уровню ипотечных ставок идут Псковская область и Санкт-Петербург со средним значением в 7,29%.

Самыми высокими проценты по кредитам на жилье оказались в Ингушетии (8,32%), Чечне (8,21%), Севастополе (8,12%) и Тыве (8,08%). В целом по России средняя ипотечная ставка в 2021 году держалась на уровне 7,49% — ниже, чем в предыдущие годы.

В условиях подорожания ипотечных кредитов эксперты посоветовали россиянам оценить свою платежеспособность и возможные риски — платёж по ипотеке не должен превышать 40% от доходов. Кроме того, важно накопить на первоначальный взнос, чтобы получить более выгодные условия и сравнить разные предложения по кредитам.