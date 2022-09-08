Якутия на ВЭФ: Итоги работы третьего дня

О самых важных соглашениях и событиях для республики в нашем обзоре

Подходит к концу третий рабочий день делегации Якутии на Восточном экономическом форуме. О самых важных соглашениях и событиях для республики читайте в обзоре ЯСИА.

Соглашение о строительстве в Якутии первого в стране адаптивного образовательного комплекса для детей с ОВЗ подписали сегодня на полях форума. Документ подписали министр экономики Якутии Майя Данилова и генеральный директор ООО «ПроШкола» — исполнительный директор бизнес-блока госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Алиса Денисова. В 2024 году в Якутске планируют ввести адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, который включит в себя детский сад на 200 мест, школу на 550 учащихся, а также интернат с профессиональным образованием на 350 мест. Общая стоимость проекта — 4,9 млрд рублей, из них федеральная субсидия — 1,3 млрд рублей.

Следующее соглашение касается развития высокотехнологической генетики в сфере здравоохранения. Якутия и российский производитель ИТ-решений, компания «БАРС Груп», заключили соглашение о сотрудничества для обмена экспертизой в области генетики. Документ подписали глава республики Айсен Николаев и генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахметов.

Также сегодня Якутией, Магаданской областью и компанией «Железные дороги Якутии» подписано соглашение о взаимодействии по строительству железнодорожной линии от Нижнего Бестяха до Магадана. Проект строительства железной дороги протяженностью около 1600 км состоит из трёх этапов, а реализовать проект планируется в течение восьми лет.

С декабря этого года в Якутию начнут летать субсидируемые туристические чартеры. Соответствующее соглашение сегодня на ВЭФ-2022 подписано между Якутией, Ростуризмом и туроператором «Интурист», сообщает корреспондент ЯСИА. Планируется, что не менее шести парных чартерных рейсов из центральных регионов России будут организованы в рамках одной туристской полётной программы.

Более 40 соглашений на сумму 330 млрд рублей будет подписано Якутией. Напомним, в прошлом году на ВЭФ делегация Якутии подписала более 40 соглашений на 25 млрд рублей. Но «цифры — не главное»: именно такое мнение выражает главный редактор газеты «Саха Сирэ» Чокуур Гаврильев в своём комментарии.

«По идее, сами цифры — не совсем инфоповод. Мы, журналисты, коллеги из пресс-служб и особенно чиновники, все зациклены на цифрах. Километры построенных автодорог, объёмы квадратных метров вводимого жилья, количество добытых полезных ископаемых, сумма инвестиций, ВРП и ВВП не говорят ничего обывателю. Надо постараться пересказать на более понятном языке. ВЭФ – усиленное внимание к Дальнему Востоку» — говорит он. РЕКЛАМА

Он отметил такие планы и проекты, обозначенные на форуме, как строительство парка развлечений на острове Русский, адаптивный образовательный комплекс для детей с ОВЗ в Якутске, мусороперегрузочную станцию на 8 км Вилюйского тракта, высоковольтную линию электропередач «Сулгачи-Амга» на 110 кВ и подстанцию, а также запуск в рамках форума четырёх гибридных электростанций в Момском районе.

Кандидат экономических наук Виталий Алексеев считает, что Якутия в непростых экономических условиях подтвердила свой большой инвестиционный потенциал — это видно по результатам встреч и достигнутых соглашений на площадках форума.

«Считаю, что делегация Якутии достойно приняла участие в работе Восточного экономического форума. Этот форум стал особенным, учитывая, что задан вектор на интенсивное многоплановое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Думаю, достигнутые соглашения с АЛРОСА, «Саханефтегазсбытом» показывают, что данные предприятия — это солидные бизнес-компании на рынке северо-востока России, которые активно участвуют в развитии дальневосточного макрорегиона. Республика в очередной раз продемонстрировала, что является одним из лидеров в области высоких технологий. Выставка инновационных разработок вызвала живой интерес у всех участников ВЭФ. Отмечу, что на площадках такого высокого уровня, как Восточный экономический форум, руководители и представители республики проводят многочисленные встречи. Думаю, нам всем будет очень интересно узнать о деталях достигнутых соглашений и договоренностей», — сказал эксперт.