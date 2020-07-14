Якутия на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19

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Якутия занимает третье место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Республика Саха (Якутия) занимает третье место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Якутии составляет 502,7.

В ДФО по информации на 13 июля количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 370,9 случаев. По данному показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов дальневосточного федерального округа лидерами по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения являются Камчатский край – 874,8 и Магаданская область – 728,4. Наименьший показатель у Приморского края – 266,8.

Всего в России на текущий момент зафиксировано 733 699 выявленных случая коронавирусной инфекции – это 499,7 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.