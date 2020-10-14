Якутия на пике распространения коронавирусной инфекции

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика находится на пике распространения коронавирусной инфекции. Однако, если соблюдать все принимаемые меры, они смогут дать положительный результат в течение десяти дней.

Вчера глава подписал указ об обязательной самоизоляции граждан в случае заболевания членов семьи, проживающих вместе, ОРВИ.

«Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда человек вроде бы заболел ОРВИ, а потом выясняется, что у него коронавирусная инфекция. Поэтому в случае появления у членов его семьи, проживающих вместе с ним, признаков ОРВИ он не должен приходить на работу, а соблюдать строгий режим самоизоляции, сообщить об этом работодателю и ждать, пока не будет определен окончательный анализ у того, кто заболел. Если у заболевшего будет установлено ОРВИ, то человек может спокойно выйти на работу после соблюдения в течение двух недель режима самоизоляции со дня обращения за медицинской помощью. Это важно, чтобы мы под видом ОРВИ не упустили ковид», — подчеркнул глава региона.

«Такое решение мы приняли одними из первых по стране, и такой подход положительно оценивается Минздравом России и Роспотребнадзором, учитывая, что у нас идёт значительный рост заболеваемости, связанный, в том числе, с природно-климатическими условиями», — отметил Ил Дархан.

Заместитель руководителя Республиканского оперштаба, вице-премьер правительства Ольга Балабкина доложила, что в настоящее время ведётся развёртывание специального госпиталя на базе Мирнинской ЦРБ для концентрации больных с коронавирусной инфекцией из западной группы районов республики. Отдельная работа ведётся с компаниями недропользователями по принятию превентивных мер по недопущению очагов распространения болезни, в том числе по части оказания медицинской помощи. По поручению главы республики, Росздравнадзором продолжается мониторинг цен лекарственных препаратов.

Министр здравоохранения Елена Борисова сообщила, что в настоящее время по республике развёрнуто 2 238 коек. К пятнице на базе верхних этажей Республиканской больницы №1 будут развёрнуты 80 коек для больных со средней тяжестью и 20 коек для тяжёлых больных.

На сегодняшний день по республике имеется 73 тяжёлых больных, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, основная доля которых приходится на город Якутск. 49 человек находятся на кислородной поддержке. Что касается запасов лекарственных средств, до конца октября ожидается поставка медицинских препаратов для лечения больных со средней степенью тяжести.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что за прошедший период проверен 181 объект торговли и общественного питания, выявлено 62 нарушения. Отстранено от работы 15 маршрутных автобусов. Она также пояснила, что жалобы граждан о сокращении количества маршрутных автобусов не соответствуют действительности, так как автобусы, снятые с маршрута, после устранения нарушений в течение полутора часов возвращаются на линии.

По итогам совместных рейдов Департамента предпринимательства и Управления Роспотребнадзора по РС (Я) составлено 11 протоколов. Повторных нарушителей за вчерашний день не выявлено, но контрольно-надзорные мероприятия продолжаются. Авксентьева также сообщила об усилении контроля над деятельностью лжекафе, расположенных на территориях жилых кварталов.

Силами Управления образования начаты проверки школ и детских садов. За прошедшие сутки проверено 15 объектов, из которых по 14-и объектам нарушений не выявлено. В школе №26 выявлены нарушения, связанные с неисправностью дозатора с антисептиками и не заполнением журнала термометрии по обучающимся и работникам.

«По данному случаю приняты меры реагирования. От горожан также поступают жалобы на отсутствие термометрии в детских садах, в частности, такая жалоба поступила по детскому саду «Колокольчик». На место выехала проверочная бригада. Поступают и сигналы о том, что детишек с температурой под 37 по просьбам родителей допускают в группы, по таким случаям мы также будем принимать строгие меры», — озвучила Сардана Авксентьева.

Глава республики отметил важность пресечения фактов образовательными организациями допущения детей с повышенной температурой в детские сады и школы. С руководителями образовательных учреждений необходимо проводить беседы и в случае выявления таких фактов принимать строгие дисциплинарные меры.

«Нельзя допустить того, чтобы образовательные учреждения превратились в очаг распространения заболеваемости. Здесь никоим образом нельзя расслабляться, проверки должны проводиться регулярно и при выявлении нарушений приниматься жёсткие меры», — отметил Айсен Николаев.

По итогам заседания оперштаба министерству здравоохранения республики поручено подготовить дополнительный коечный фонд к развёртыванию там, где это потребуется. Также максимально обеспечить запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения и социальной защиты и в целом для населения республики. Муниципалитеты должны продолжать проводить контрольно-надзорные мероприятия по объектам торговли, общественного питания, в том числе по лжекафе.