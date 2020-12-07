Якутия на Международном ремесленном конгрессе

Якутия принимает участие в Международном ремесленном конгрессе, в рамках которого состоится российская неделя лучших региональных практик в области народных художественных промыслов. Мероприятие проводится с 7 по 12 декабря в онлайн-формате. Организатором конгресса является министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии Всероссийского музея декоративного искусства и Ассоциации ведущих производителей народных художественных промыслов.

В рамках деловой программы состоятся онлайн-сессии и презентации регионов России, добившихся наиболее значимых результатов в сфере народных художественных промыслов. Так, будут представлены достижения мастеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Дагестан, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Новгородской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Вологодской, Свердловской и Тульской областей.

Представители Якутии расскажут об опыте государственной поддержки народных художественных промыслов, деятельности Центра народного прикладного искусства «Симэх», проекте «Якутия Мастеровая», использовании цифровизации и авторских прав для защиты отрасли. Презентация нашего региона состоится 10 декабря.