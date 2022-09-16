Якутия на международном газовом форуме представила задачи по развитию отрасли 

Глава Якутии Айсен Николаев, подводя итоги работы на ХI Петербургском международном газовом форуме, подчеркнул, что это одно из важнейших событий отрасли. «Якутия как один из основных газодобывающих регионов страны достойно представлена на этом форуме. По итогам 2021 года мы заняли 5-е место среди регионов России по добыче газа», — сказал Николаев.

Глава республики отметил, что провел на форуме переговоры по вопросам, связанным с газификацией и развитием производства сжиженного природного газа.

«Это направление перспективно для Якутии и с точки зрения автономной газификации отдаленных населенных пунктов, куда не сможет дойти магистральный газопровод. С дочерним предприятием компании «Газпром» в ближайшие годы планируется построить малотоннажный завод в районе поселка Нижний Бестях. Вчера на форуме мы рассмотрели дорожную карту строительства данного объекта», — сообщил глава региона.

В рамках газового форума состоялось значимое совещание по технологическому развитию компании «Газпром», на котором Айсен Николаев выступил по вопросам, связанным с газификацией Южной Якутии. Для ускорения данных работ глава республики предложил привлечь республиканскую компанию «Сахатранснефтегаз».

«Предложение поддержано. Мы надеемся, что в ближайшее время «Сахатранснефтегаз» и «Газпром» подпишут соглашение, и работа по газификации Южной Якутии будет ускорена», — сообщил Николаев.

Сегодня в республике серьезные задачи поставлены не только по развитию газодобычи и переработке газа, но и по социальной газификации. На встрече с ответственными руководителями компании «Газпром» сверены этапы по реализации программы.

«В республике социальная догазификация идет по плану. В принципе мы одни из твердых отличников в этой части. Надеюсь, что в дальнейшем с помощью крупнейшей газовой компании мира – «Газпрома» мы сможем вопросы социальной газификации решить более быстро и эффективно», — резюмировал Айсен Николаев.