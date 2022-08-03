Якутия на 8 месте в зачете игр «Дети Азии

Сборная Якутии с 19 медалями находится на восьмом месте в зачете игр «Дети Азии» Так, в копилке у сборной пока три золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград. На данный момент первое место занимает Сибирский федеральный округ с 89 медалями, из которых 34 — золотые. На второе место поднялись спортсмены из Узбекистана с 70 наградами, среди которых 25 — высшего достоинства. Замыкает тройку лидеров сборная Москвы с 84 медалями, из которых 24 — золотые, сообщает тгк @yk24ru