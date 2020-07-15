Якутия на 50% готова к отопительному сезону

Первый зампред Алексей Колодезников провёл совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону 2019/2020 года.

На совещании с участием руководителей профильных ведомств и глав районов особое внимание было уделено подготовке к отопительному сезону социальных учреждений и жилого фонда республики.

«С началом отопительного сезона первыми запускаются именно социальные объекты, здания детских садов, школ, медицинских учреждений и т.д. Поэтому профильные министерства должны тесно взаимодействовать с предприятиями коммунального комплекса и в оперативном порядке сообщать о наличии проблем на том или ином объекте», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Для бесперебойной работы в котельных и тепловых сетях зимой, предприятия коммунального комплекса уже сейчас проводят профилактические работы по очистке и проверке работоспособности оборудования, формируют запас оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ, формируют запас топлива и проводят противоаварийные тренировки. Всё с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Как отметил Алексей Колодезников, предприятия ЖКХ и энергетики ведут работу в соответствии с графиком. Готовность котельных составляет 50%, что является достаточно высоким показателем: из 1 191 котельных к работе готовы 610 котельных.

Работы по промывке тепловых и водопроводных сетей будут завершены в августе, на данном этапе готовность составляет свыше 60%. Всего будет промыто около 4 000 км тепловых сетей и 1 430 км водопроводных сетей.