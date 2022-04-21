Якутия на 4G скоростях: в Джебарики-Хая и Эльдикан впервые пришел быстрый мобильный интернет

Более двух тысяч жителей якутских посёлков Эльдикан Усть-Майского улуса и Джебарики-Хая Томпонского впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету. Теперь они могут с комфортом использовать все цифровые возможности своих гаджетов, ведь средняя скорость передачи данных здесь выросла более чем в пять раз.

Оба посёлка расположены на берегах реки Алдан более чем в 400 км от столицы региона. Ввиду удаленности поселков и отсутствия наземных каналов связи до базовых станций, мобильная сеть обеспечивала населенные пункты голосовыми сервисами, но не давала высоких скоростей передачи данных.

МегаФон – первый оператор, запустивший сеть LTE в этих удаленных населенных пунктах, играющих значимую роль в экономике Якутии.

Эльдикан был создан в 1941 году как пристань, благодаря удобному для причаливания судов берегу реки. Сейчас поселок — основная распределительная база для золотодобывающей промышленности района, поскольку связан круглогодичной автодорогой с золотыми приисками, расположенными в горной зоне. Кроме этого грузы поступают сюда по автозимникам из столицы Республики и города Нерюнгри, а летом – водным транспортом из Усть-Маи, Якутска, Томмота.

Шахтерский Джебарики-Хая расположился на 164 км севернее Эльдикана. Здесь, на правом берегу Алдана, с 1941 года горняки поселка добывают уголь, снабжая Якутию этим энергоносителем.

Обеспечить 4G-скорости интернета в Джебарики-Хая и Эльдикане оператору позволили организованные наземные каналы с 10-кратно большей ёмкостью, а также размещение дополнительного оборудования на базовых станциях.

«Быстрый мобильный интернет в удаленных населенных пунктах имеет особенную социальную значимость с точки зрения устранения «цифрового неравенства», — отмечает директор Якутского отделения МегаФона Мария Мамедова. — Сегодня 4G-скорости МегаФона доступны более чем 76% населения Якутии, и мы продолжаем развивать свою сеть в регионе. До настоящего времени Джебарики-Хая и Эльдикан оставались «белыми пятнами» на карте покрытия Республики скоростным интернетом. Благодаря переходу на высокоскоростной канал мы закрыли этот вопрос, и сейчас современные цифровые возможности в полной мере доступны проживающим здесь людям».

Теперь жители посёлков могут пользоваться смартфонами как полноценным инструментом для дистанционного образования, удалённой работы, получения всевозможных услуг онлайн и развлечений: от просмотра фильмов до виртуальных экскурсий по известным мировым музеям.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.



