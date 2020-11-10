Якутия может стать столицей «Тотального диктанта – 2021»

Такое предложение высказал автор Тотального диктанта нынешнего года, наш земляк известный писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов.

Напомним, что республика вошла в пятерку лидеров по количеству очных участников среди российских городов: Санкт-Петербург (2 600), Казань (2 534), Москва (1487), Якутск (1 430) и Новосибирск (1 139).

За прошедшие семь лет в Якутске диктант написали около восьми тысяч жителей республики разных возрастов, специальностей, национальностей, объединенных девизом «Писать грамотно — это модно». В разные годы к акции присоединялись жители Нерюнгри, Мирного, представители Оймяконского, Анабарского, Намского и других улусов, гости республики, в том числе иностранцы.

По условиям конкурса столица Тотального диктанта становится центром притяжения внимания к акции, упоминается во всех коммуникациях проекта (СМИ, соцсети, сайт, площадки диктанта). В столице диктанта будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой текст продиктует автор и откуда будет вестись официальная трансляция на сайте totaldict.ru. Это не просто престижно. Объявление Якутска столицей «Тотального диктанта – 2021» будет способствовать консолидации народов Якутии, взаимообогащению национальных языков и культур, их сближению и созданию в республике атмосферы взаимного доверия и согласия.

Сегодня, 10 ноября, в 12.00 по московскому времени начнется голосование по формированию шорт листа финалистов конкурса, в который войдут пять городов, получивших максимальное количество голосов. Будет ли среди них Якутск, единственный город из Дальнего Востока, принимающий участие в конкурсе, зависит от нас. Голосование продлится до 12.00 по московскому времени 24 ноября 2020 года. Голосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru. Каждый зарегистрированный пользователь может голосовать один раз в сутки.

Отдать свой голос за Якутск – столицу «Тотального диктанта – 2021» можно по ссылке http://totaldict.ru/voting_capital