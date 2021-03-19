Якутия может стать научно-технологическим форпостом страны

18 марта в Якутске в рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» состоялась пленарная дискуссия «Устойчивое развитие геостратегических территорий России: инициативы и проекты для достижения национальных целей».

«Форум проходит в особенное время. Президент России Владимир ПУТИН объявил 2021 год – Годом науки и технологий», – отметил в приветственном слове Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя правительства РФ. Он подчеркнул особый статус геостратегических территорий для развития страны. «Их социальное, демографическое благополучие – фундамент, обеспечивающий целостность страны», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер России уделил особое внимание вопросу обеспеченности IT-специалистами и обладания соответствующими профессиональными компетенциями с точки зрения их высокой востребованности для развития страны и регионов в условиях цифровой трансформации.

На пленарной дискуссии принял участие Айсен НИКОЛАЕВ, глава Республики Саха (Якутия).

«Наука – это основной национальный ресурс, неизменная составляющая экономического процветания страны и регионов. Невозможно представить без научного сопровождения развитие колоссальных территорий Арктики и Дальнего Востока», – отметил он в своем выступлении.

Глава Якутии акцентировал, что в конце прошлого года, в преддверии объявленного президентом Владимиром Путиным Года науки и технологий в России в Якутии была принята концептуально новая Государственная программа научно-технологического развития РС(Я) на 2020-2024 годы.

На научно-технологическое развитие Якутии впервые за долгое время предусмотрен существенный объем финансирования. По планам в рамках принятой программы до 2024 года будет направлено более 1 млрд рублей.

Приоритетными направлениями определены научные исследования в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера.

«В настоящее время научно-образовательная среда Якутии полностью отвечает уровню этих проектов. У нас развитая фундаментальная наука в лице 21 научной школы мирового уровня и мощная академическая наука, представленная Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова. Реализации таких смелых проектов существенно расширит международное взаимодействие и даст серьезный импульс развитию арктической науки», – сказал Айсен Николаев.

Ключевой особенностью новой госпрограммы Якутии является формирование интегративного комплекса «Образование – Наука – Технологии – Инновации».

Системообразующим проектом здесь является Научно-образовательный центр «Север», который объединит научный потенциал Якутии и четырех других регионов Дальнего Востока – Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей.

Отличительной чертой НОЦ «Север» является инновационная модель, которая интегрирует фундаментальную и академическую науку, реальный сектор экономики и государство.

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук, в своем выступлении представил видение перспективы Якутии как научно-технологического форпоста страны.

«Наше будущее, конкурентное будущее нашей страны однозначно должно формироваться через научно-технологическое развитие, через развитие научно-технологических форпостов страны, одним их которых точно может стать Якутия», – отметил президент РАН.

Он обозначил три глобальных направления, которые могут обеспечить прорывное развитие науки и технологии в Республике Саха (Якутия) – это минерально-сырьевые ресурсы, изучение и использование холода в научно-практических целях, также социально-демографический потенциал Якутии.

Александр Сергеев подчеркнул, что в Якутии уже сегодня используются современные методы в освоении месторождений, в том числе в геологоразведке. Ученый отметил, что с этой точки зрения потенциал региона огромен.

Большие возможности для развития технологий, по мнению эксперта, предоставляет изучение холода и его применение в научно-практических целях, в том числе испытание техники в экстремальных условиях.

«Холод – это уникальное богатство Якутии. Сейчас очень многие технологии, будь это материалы или живые системы, связаны с испытаниями в экстремальных условиях. С этим может быть связано очень серьезное развитие», – заключил ученый.

И, наконец, как отметил Александр Сергеев, качество жизни и возможности, которые предоставляет республика для самореализации человека, социально-демографические показатели Якутии как численность населения, коэффициент рождаемости, которые показывают динамичный и устойчивый рост, достойны особого внимания.

«Я удивлен тем, что эти показатели здесь растут очень приличными темпами. В этом плане Якутия — тоже очень интересный регион. Сюда едут люди. Уделяется большое внимание вопросам языка, культуры», – сказал эксперт.

Президент РАН Александр Сергеев резюмировал, что обозначенные факторы в совокупности могут явиться основанием для того, что Якутия может стать геостратегически прорывным регионом, форпостом в плане научно-технологического развития страны.