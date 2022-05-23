23.05.2022
15:21
171

Красота & Здоровье

Якутия ликвидирует кадровый дефицит в медицине

В соответствии с майскими Указами президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», министерством здравоохранения Якутии реализуется проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Нацпроекта «Здравоохранение».  Мероприятия проекта нацелены на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях республики. 

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Благодаря данной программе отмечается положительная динамика увеличения численности врачей и среднего медицинского персонала. Одной из ключевых мер привлечения врачей и среднего медицинского персонала в селах стала программа «Земский доктор/фельдшер». За период с 2012-2021 гг. привлечено на работу в сельские населенные пункты 1015 врачей, в том числе в Арктическую зону — 221 врача». 

Отметим, что по итогам 2021 года выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» получили 117 медицинских работников, из них 83 врача и 34 фельдшера. А в 2022 году ожидается прибытие 147 специалистов, из них 120 врачей и 27 фельдшеров.

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх