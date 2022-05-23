Якутия ликвидирует кадровый дефицит в медицине

В соответствии с майскими Указами президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», министерством здравоохранения Якутии реализуется проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Нацпроекта «Здравоохранение». Мероприятия проекта нацелены на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях республики.

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Благодаря данной программе отмечается положительная динамика увеличения численности врачей и среднего медицинского персонала. Одной из ключевых мер привлечения врачей и среднего медицинского персонала в селах стала программа «Земский доктор/фельдшер». За период с 2012-2021 гг. привлечено на работу в сельские населенные пункты 1015 врачей, в том числе в Арктическую зону — 221 врача».

Отметим, что по итогам 2021 года выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» получили 117 медицинских работников, из них 83 врача и 34 фельдшера. А в 2022 году ожидается прибытие 147 специалистов, из них 120 врачей и 27 фельдшеров.