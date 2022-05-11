Якутия лидирует в ДФО по числу поданных заявок на форум Сильные идеи для нового времени

Самым активным регионом Дальнего Востока стала Республика Саха (Якутия), жители которой направили 117 идей на Форум «Сильные идеи для нового времени» 2022 года. В топ-5 по количеству идей из регионов ДФО также вошли Хабаровский край – 103 заявки, Приморский край – 69, Амурская область – 61 и Сахалинская область с 56 заявками.

Всего на данное время, в 14:45 часов 11 мая 2022 года, 63 843 участника со всех регионов России подали 13624 идеи по развитию страны.

«Якутяне активно подают заявки со своими идеями на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Больше всего заявок от жителей республики поступает по направлению «Национальная социальная инициатива», – сообщила вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина.

В основном, это предложения по повышению удовлетворённости населения медициной, образованием, социальной поддержкой вне зависимости от места их проживания, развитию доступной среды, приобщению людей к ведению здорового образа жизни.

В этом году идеи принимаются по семи направлениям: «Национальная социальная инициатива (НСИ)», «Национальная технологическая инициатива (НТИ)», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов» и «Открытый разговор», куда входят нестандартные предложения по дальнейшему развитию страны.

Ольга Балабкина напомнила, что 23 марта 2022 года в Якутии запущен региональный Акселератор проектов Агентства Стратегических инициатив в рамках форума «Сильные идеи для нового времени – 2022». На Акселераторе с участием общественных представителей АСИ рассматривают и дорабатывают заявки якутян для подачи на Форум.

Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлён до 20 мая 2022 года включительно. Прием заявок ведётся через крауд-платформу Форума — https://ideas.roscongress.org/.