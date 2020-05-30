Якутия лидирует в Дальневосточной ипотеке

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Вопросы развития социальной инфраструктуры регионов ДФО и реализации программы «Дальневосточная ипотека» вошли в повестку совещания Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов. В мероприятии, проведённом в режиме ВКС, принял участие Глава Якутии Айсен Николаев.



Как сообщает пресс-служба полпреда, рассматривался ход выполнения планов социального развития центров экономического роста. Из федерального бюджета для Дальнего Востока на 2018-2022 годы выделено 98,6 млрд рублей. Эти средства регионы ДФО получают по линии «Единой субсидии», предоставляемой Минвостокразвития России. Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в 2020 году запланированы работы на 28,7 млрд рублей, из них 27,1 млрд рублей – деньги текущего года и 1,6 млрд рублей – восстановление средств прошлого года. В течение года запланирована реализация 308 мероприятий, из них должны быть завершены 204 мероприятий. Вместе с тем, по словам Министра, по ряду объектов идет отставание от планов-графиков.

Юрий Трутнев поручил до 10 июня Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами провести анализ рисков реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста ДФО, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и представить в установленном порядке в Правительство РФ предложения по перераспределению финансирования. «Учитывая текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, руководители регионов должны обратить особое внимание на ход реализации мероприятий, минимизировать риски срыва сроков исполнения контрактов. Средства из федерального бюджета должны расходоваться рачительно и рационально. На главах регионов лежит личная ответственность за эффективность использования федеральных средств. Финансирование по «Единой субсидии» предоставляется регионам сверх запланированного бюджета, вне целевых средств со стороны федеральных министерств и ведомств. Мы будем снимать финансирование с объектов, по которым идет отставание, и найдем, что с этими деньгами делать внутри ДФО», — подчеркнул вице-премьер.

Отдельным вопросом повестки стало выполнение реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина программы «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Сейчас в программе принимают участие 13 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования субъектов округа. Три банка предлагают ставку ниже 2%. В Сбербанке действует акция на «дальневосточную ипотеку»: при использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка – 1,7% годовых. Ставка годовых 1,6% действует для заемщиков Банка ДОМ.РФ и Азиатско-Тихоокеанского банка. По состоянию на 28 мая банками принято 29 тыс. заявок на получение кредитов, 66% из них одобрено, заключено 7777 договоров, на общую сумму свыше 26,9 млрд рублей. На строительство индивидуальных жилых домов выдано 54 кредита. На строительство дома на «дальневосточном гектаре» пока оформлено всего 2 кредита в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия).



В тройку лидеров по количеству поданных заявок вошли Якутия (8856 заявок), Приморский край (6315 заявок) и Хабаровский край (3854 заявки). Однако по количеству заключенных договоров Республика Бурятия обошла Хабаровский край и заняла третье место. Как отметил Александр Козлов, участвовать в «дальневосточной ипотеке» также могут граждане других регионов. Для этого им нужно прописаться на Дальнем Востоке. Сейчас таких заявок 99, из которых банками рассмотрено 37, одобрено 23, выдано 5 кредитов. Это заявки от жителей Алтайского края, Москвы, Иркутской области.

«Надо больше информировать людей о том, что есть возможность получить льготный ипотечный кредит. А также надо обеспечить растущий спрос людей на приобретение жилья в рамках программы «Дальневосточной ипотеки» строительством. Сейчас действуют режимы самоизоляции. Но условия нахождения в квартире или в доме с участком земли несопоставимы. Мы должны предоставить людям возможность своими силами быстро построить дом. По программе «Дальневосточный гектар» можно оформить земельный участок за 30 дней. Надо продумать вопрос о предоставлении участникам программы домокомплектов. Еще одна задача – обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой: дорогами, линиями электропередач. Можно создать единый продукт, куда войдут предоставление «дальневосточного гектара» и выдача льготного кредита на строительство дома, возможность купить домокомплект, и предлагать его людям. Предлагаю подумать над таким продуктом», — подытожил Юрий Трутнев.

