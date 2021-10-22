Якутия — лидер Всероссийской переписи

Республика Саха (Якутия) стала лидером среди субъектов РФ по активности участия в переписи — по общей доле переписавшихся на первом месте Республика Саха (Якутия) — 23%, далее Тульская область — 21% и Республика Крым — 19,6%.

Как показали себя другие регионы и новые цифровые технологии в реальных условиях переписи? Как решаются вопросы цифровой и эпидемиологической безопасности? Об этом рассказал 21 октября на пресс-брифинге в Мурманске «Всероссийская перепись населения. Итоги первой недели» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Впервые жители получили возможность переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги». Услуга оказалась востребованной.

«Перепись на портале показала, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. В ряде регионов через Интернет переписались более 10 процентов населения — это уже больше, чем прогнозировалось. В ближайшее время эта планка будет достигнута во всех регионах. Теперь ставим цель повысить ее до 20–30 процентов», — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Первый регион по активности онлайн-переписи — Тульская область. На портале «Госуслуги» здесь переписалось более 15% населения, а всего — 21%. В число субъектов, где переписалось онлайн более 10% населения, вошли также Республика Мордовия (14,8%), Сахалинская область (14,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14,2%), Республика Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11,0%), Смоленская (10,8%) и Мурманская (10,8%) области, Республика Крым (10,6%) и Московская область (10,4%).

«Темпы, взятые в первую неделю, позволяют надеяться, что в некоторых регионах все жители будут переписаны ранее 14 ноября. Это позволит нам уделить больше времени проверке полученных данных. Важно никого не забыть», — сказал Смелов.

Несмотря на большое число участников, онлайн-перепись на Госуслугах проходит в штатном режиме. В первую неделю среднее количество переписавшихся составляло 1–1,5 млн человек в день. Сбоев не зафиксировано, а все вопросы оперативно решаются службой техподдержки при взаимодействии с Росстатом. «Сейчас мы рассматриваем возможность продлить перепись на портале Госуслуги до 14 ноября, чтобы больше людей смогли переписаться этим удобным способом», — сообщил Смелов.

Параллельно 268 тыс. переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса и опрашивают жителей на 44 тыс. стационарных переписных участках. В первую неделю большой популярностью у россиян пользовалась перепись в МФЦ.

Приоритет переписи населения — безопасность. Технологии защищают не только персональные (которые и не собираются), но и обезличенные данные — именно они передаются с планшетов и через портал. Павел Смелов подчеркнул, что все данные зашифрованы и передаются по закрытым каналам.

«Заполненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в обезличенном виде. Технологически и программно она защищена и перехват невозможен — никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета тоже технологически невозможно. Даже если разобрать и извлечь жесткий диск – это ничего не даст. Вся информация зашифрована. Утечка полностью исключена», — резюмировал замглавы Росстата.

Павел Смелов также рассказал, как будут работать переписчики в период антиковидных ограничений и какие дополнительные меры по защите участников переписи приняты.

«Работа переписчиков будет продолжаться в обычном режиме. Они и так были подготовлены трудиться в условиях пандемии. Возможно, их работа даже упростится, поскольку будет проще застать людей дома, чтобы их переписать», — заметил Смелов.

На данный момент Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава по адресам, где есть больные ковидом. По таким адресам переписчики будут оставлять листовки, как можно пройти перепись самостоятельно. Еженедельно все будут проходить ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора. Работа организована во всех регионах. Страховки переписчиков от Сбера и ВТБ оформляются по плану. Перепись проводится вне квартир и домовладений, внутрь переписчики не заходят.

В Росстате отмечают: введение нерабочих дней не изменит ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков, но меры безопасности усилены. Самый безопасный и удобный способ участия в переписи — самостоятельное заполнение переписного листа на портале «Госуслуги».

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».