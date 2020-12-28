Якутия — лидер в ДВФО по количеству модельных библиотек

Определены результаты отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета для создания модельных общедоступных муниципальных библиотек. Победителями регионального конкурса стали Мегино-Кангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система, Верхневилюйская центральная библиотека, Оленекская детская районная библиотека, библиотека-филиал №19 «Три-Д» в Якутске и Детская библиотека филиал №1 в Ленске. Объем получаемой субсидии составляет 1,3 млн для районных библиотек и 800 тысяч рублей – для поселенческих.

Кроме того, как сообщалось ранее, в соответствии с результатами федерального конкурса модельные библиотеки откроются в Алдане, Покровске (районные библиотеки получают по 10 млн рублей), Бердигестяхе и Светлом (поселенческие получают по 5 млн рублей). Таким образом, библиотек, которые приобретут статус модельных по Национальному проекту «Культура», станет девять. Возможно также проведение дополнительного конкурса на федеральное финансирование, как это было в 2020 году.

По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, Якутия является лидером в Дальневосточном регионе по количеству создания модельных библиотек. Напомним, что в 2020 году в Якутии было открыто 10 модельных библиотек.

Модельные библиотеки обеспечивают современный стандарт обслуживания, формируя общественные пространства для увлекательного семейного досуга, рекреации и развития детей. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, библиотека должна провести качественный ремонт и обеспечить соответствующее помещение – такая задача возлагается на муниципалитеты. Благодаря федеральному и региональному финансированию обновляются книжные фонды, закупаются стеллажи, компьютерная техника, специализированная мебель, оборудование для детских комнат, среди которого, например, 3D-кинотеатры, тактильные экраны, интерактивные полы.