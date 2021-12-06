Якутия — лидер по табунному коневодству в России

Якутия занимает 1-е место в России по поголовью табунных лошадей и 3-е по поголовью оленей, лидирует среди 11 субъектов Дальнего Востока по объемам производства продукции животноводства. По поголовью крупного рогатого скота у республики в ДФО 3-й показатель.

Если в прошлом году по состоянию на 1 декабря количество поголовья КРС в Якутии составило 195 779 (коров – 74660), то данная цифра сегодня равна 203 275, в том числе коров – 76 865. Данный показатель увеличился 7 496.

В Якутии растет и поголовье лошадей. В прошлом году в республике их насчитывалось 205 601, а в этом – 215 098. Поголовье лошадей в Якутии увеличилось на 9 497.

Для поддержки сельхозтоваропроизводителей определены субсидии организованным хозяйствам и частным фермерам на поголовье, на строительство коровников, приобретение оборудования, производство молока и мяса.