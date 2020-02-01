Якутия – лидер по основным макроэкономическим показателям на Дальнем Востоке

«По итогам 2019 года Республика Саха (Якутия) подтвердила позиции лидера Дальневосточного федерального округа по основным макроэкономическим показателям», – заявлено в ходе отчета правительства Якутии в режиме прямого эфира на телеканалах «НВК Саха» и «Якутия 24» с трансляцией на радио «Тэтим».

При доле численности населения менее 12% от всего населения Дальневосточного федерального округа, предприятия Якутии обеспечивают 20% суммарного валового регионального продукта Дальнего Востока, 27% объёма инвестиций и 36% налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Индекс промышленного производства в 2019 году достиг максимального роста за последние семь лет и составил 111,5%. Установлен ряд рекордов в добывающей промышленности: добыча газа возросла в 1,6 раза, нефти на 16,5%, добыча золота пробила отметку в 36,5 тонн, добыто 34,2 млн. карат алмазов.

В результате рост ВРП за 2019 год оценивается с ростом в 3,5% к предыдущему году.

В 2019 году в государственный бюджет республики поступило 220 млрд. рублей, что на 1,8% выше уровня 2018 года. На долю налоговых поступлений приходится более 50% от общего объема доходов государственного бюджета республики.

Рост доходной части бюджета позволяет обеспечить развитие социальной инфраструктуры. В 2019 году в рамках Инвестиционной программы введено 53 социальных объекта.

Мероприятиями активной политики занятости населения охвачено более 35 тыс. человек, что почти на 40% больше чем в прошлом году. Третий год реализуется проект «Местные кадры – в промышленность», в промышленные компании трудоустроено более 8 тыс. жителей Якутии. В текущем году проект будет расширен на отрасли строительства, дорожного хозяйства, энергетики и транспорта.

На территории Горного, Оленекского и Хангаласского районов реализуется пилотный проект «Занятость на селе». В рамках проекта реализованы индивидуальные планы по содействию в трудоустройстве 924 незанятых и безработных граждан, трудоустроено 817 человек, в том числе на постоянные работы – 169 чел., временные работы – 648 чел. Положительный опыт будет распространен в 2020 году на другие сельскохозяйственные улусы республики.

Для дальнейшего трудоустройства переобучено 3,5 тыс. безработных граждан и 859 граждан предпенсионного возраста. Уровень общей безработицы снизился до 6,8%.

Улучшилась работа уже привычных для граждан многофункциональных центров «Мои документы». В 2019 году средняя продолжительность ожидания в очереди в МФЦ сократилась до 8 мин. 4 сек., что в 2,5 с половиной раза короче, чем в прошлом году. Дополнительно внедрено 22 новые услуги, теперь жителям республики доступны 893 государственные и муниципальные услуги. При этом сохраняется высокий уровень качества обслуживания – 99% заявителей удовлетворены качеством услуг, предоставляемых в центре «Мои Документы».