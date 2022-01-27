Якутия по рождаемости — на первом месте на Дальнем Востоке

Якутия по итогам 2021 года занимает лидирующие позиции по демографическим показателям. По рождаемости – 7 место в России, а на Дальнем Востоке – 1 место. На свет появилось более 12 тысяч детей, увеличилось и количество многодетных семей. Об этом в ходе передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщила министр труда и социального развития региона Елена Волкова, передает ЯСИА.

По словам министра 2021 год в республике завершился с положительными итогами в сфере демографической политики.

«В прошлом году родилось более 12 тысяч детей. Характерно для нас увеличение количества многодетных семей. Положительные показатели рождаемости поддерживаются за счет третьих или последующих детей. Конечно, этому способствуют и меры демографической и социальной поддержки, которые приняты особенно в последние три года. Это, в первую очередь, национальный проект «Демография», в рамках которого внедрены ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет, выплаты для нуждающихся в поддержке государства семей с детьми от трех до семи лет, введенные в 2020 году. В 2021 году ввели новую меру поддержки уже через Пенсионный фонд Российской Федерации по поручению президента для семей с детьми от 7 до 17 лет – эта поддержка направляется в семьи с одним родителем», — сообщила Елена Волкова.

Напомним, президент страны Владимир Путин поручил в ближайший год выстроить всю цепочку мер поддержки материнства и детства, начиная с рождения и до окончания школы.

В свою очередь в ходе ежегодного послания Госсобранию (Ил Тумэн) глава Якутии Айсен Николаев объявил 2022 год в республике Годом матери. «Сегодня нам очень важно создавать для женщин, для мам и детей лучшие условия для жизни, общения и карьеры. В Год Матери обратим особое внимание расширению возможностей женщин для получения новых компетенций. Женщины – матери будут в центре внимания служб занятости, вне зависимости от места проживания, возраста и социального положения», — отметил он.