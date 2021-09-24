Якутия издаст книгу-альбом «Бессмертный Максим»

В рамках подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля М.К.Аммосова в 2020-2022гг., сегодня, 24 сентября, под председательством руководителя администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Афанасия ВЛАДИМИРОВА проведено заседание редакционной комиссии по подготовке и изданию юбилейной книги – альбома, посвященной 125-летию со дня рождения М.К.Аммосова. Заседание прошло в формате видеоконференцсвязи.

Проект структуры юбилейной книги-альбома представила Мария ИГНАТЬЕВА, заместитель главы МР «Намский улус» по социальным вопросам, ответственный секретарь редакционной комиссии. В рамках обсуждения проекта структуры членами редакционной комиссии внесены конструктивные предложения, которые будут учтены в разделах данного издания.

В завершении заседания председатель редакционной комиссии Афанасий Семенович высказал предложение определить макет книгоиздания – научно-популярное издание «Бессмертный Максим». «Мы уверены на выпуск качественной и содержательной книги в достойном полиграфическом исполнении», — сказал председатель редакционной комиссии.

По утвержденному Плану основных мероприятий в 2022 году к 125-летию Максима Кировича Аммосова будет выпущено специальное юбилейное научно-популярное издание «Бессмертный Максим».

В заседании приняли участие представители минкультуры РС(Я), Национального архива РС(Я), администрация Намского улуса, Национальной библиотеки, Якутский музей Ярославского, родственница М.К. Аммосова КОРЯКИНА Я.Е. и другие.