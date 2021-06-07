Якутия и японская «Марубени Корпорейшн» обсудили перспективные направления сотрудничества

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и региональный генеральный директор по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака Минэдзаки на полях ПМЭФ обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК, а также возможность применения механизма совместного кредитования (JCM).

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам, касающимся совместной проработки технико-экономического обоснования поставок продуктов глубокой переработки природного газа из месторождений Западной Якутии на экспорт в страны АТР.