07.06.2021
21:14
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Якутия

Якутия и японская «Марубени Корпорейшн» обсудили перспективные направления сотрудничества

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и региональный генеральный директор по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака Минэдзаки на полях ПМЭФ обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК, а также возможность применения механизма совместного кредитования (JCM).

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам, касающимся совместной проработки технико-экономического обоснования поставок продуктов глубокой переработки природного газа из месторождений Западной Якутии на экспорт в страны АТР.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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