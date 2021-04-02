Якутия и Узбекистан рассмотрели вопросы укрепления связей

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко сегодня, 2 апреля, встретился с генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Владивостоке Рустамом Исмаиловым.

Основной темой встречи стало состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества Республики Саха (Якутия) и Республики Узбекистан.

Рустам Исмаилов отметил, что руководствами Республики Узбекистан и Российской Федерации уделяется большое внимание укреплению внешних связей. В России функционируют 7 генеральных консульств Республики Узбекистан, ожидается открытие еще 3 консульств, что характеризует прогресс в сотрудничестве.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах культуры, образования, спорта, туризма.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего, между государственными компаниями в сфере оптовой торговли продовольственными товарами, легкой промышленности, транспорта.

Рустам Исмаилов прибыл в Якутию 31 марта. 1 апреля состоялись встречи в ЦИК РС(Я), а также с представителями министерств и ведомств региона.

Сегодня были обсуждены вопросы привлечения трудовых ресурсов из Республики Узбекистан в строительную отрасль Якутии и перспективы дальнейшего сотрудничества между Узбекистаном и Якутией.

Генеральный консул указал, что одним из основных аспектов работы является профилактическая работа, проводимая с гражданами Республики Узбекистан по вопросам легального трудоустройства, получение квалификации по различным направлениям деятельности, а также обучение граждан Узбекистана русскому языку и изучение русской культуры для интеграции и социальной адаптации. Для этого в Узбекистане создали 14 моно-центров и функционирует специальный орган – Агентство по внешней трудовой миграции.

Консул отметил, что главная задача – это защита прав и интересов граждан Республики Узбекистан, находящихся в Якутии.