Якутия и Узбекистан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Основные направления сотрудничества Республики Саха (Якутия) Российской Федерации с Республикой Узбекистан рассмотрены на рабочей встрече председателя правительства региона Андрея Тарасенко с советником премьер-министра г-ном Мехриддином Хайриддиновым. В мероприятии приняли участие генеральный консул Республики Узбекистан в г. Владивостоке Рустам Исмаилов, главный специалист кабинета министров Республики Узбекистан Элер Тоштемиров, министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин, представитель МИД России в г. Якутске Вера Сидорова, председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Елена Калашникова.

Стороны обсудили перспективы укрепления взаимодействия в сфере экономики, культуры, образования и спорта. Было отмечено успешное участие самой многочисленной делегации юных спортсменов команды Узбекистана в Международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке.

Андрей Тарасенко отметил расширение торгово-экономических связей, культурно-гуманитарных связей. Так, развивается сотрудничество между государственными компаниями в сфере оптовой торговли продовольственными товарами. Председатель правительства обратил внимание на возможности сотрудничества в легкой и ювелирной промышленности.

Мехриддин Хайриддинов передал поздравления с 100-летием ЯАССР и выразил благодарность от имени правительства страны за создание условий в Якутии гражданам Узбекистана для голосования в выборах президента государства в 2021 году.

Советник премьер-министра обратил внимание на то, что в ходе рабочего визита делегация встретится с соотечественниками, посетит объекты, где они трудятся. Одним из основных направлений деятельности является профилактическая работа, проводимая совместно с диаспорой с гражданами Узбекистана по вопросам соблюдения законов РФ, межнациональных традиций, легального трудоустройства.