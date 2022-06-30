Якутия и Татарстан развивают межмуниципальное сотрудничество

В рамках Дней Татарстана в Якутии Советы муниципальных образований республик подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, установление прямых связей не только между нашими крупными предприятиями, но и малым и средним бизнесом, учреждениями, районами республик, – во благо всей страны.

Регионы будут сотрудничать на всех уровнях муниципальной власти – это и подготовка совместных предложений по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления, разработке и реализации программ и проектов с учетом территориальных и иных особенностей республик, а также обмен информацией, касающейся защиты законных прав и интересов органов местного самоуправления и другие направления.

По мнению председателя Совета муниципальных образований Якутии Михаила Сорова, от взаимовыгодного сотрудничества выиграют жители республик, Россия, так как чем сильнее регионы, тем сильнее страна.

По словам председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзама Губайдуллина, у республик много общих интересов, проектов, в частности необходимо объединить усилия для решения проблемы обеспечения рабочими местами в сельской местности для сохранения духовных истоков, традиций народов.

Руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления АГИП РС (Я) Иван Попов обратил внимание на то, что после принятия нового федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти необходимо сотрудничать в вопросах реализации закона в регионах.

Также соглашения о сотрудничестве и взаимодействии подписали Буинский район Татарстана и Верхневилюйский улус Якутии. Глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин считает, что будут вместе работать в сфере сельского хозяйства, производства местной продукции, строительных материалов, также развивать культурные связи. По словам его коллеги из Буинского района Раниса Камартдинова, общей точкой соприкосновения является то, что два муниципалитета являются переработчиками и производителями сельхозпродукции.

Кроме этого, Арский район Татарстана и Вилюйский улус Якутии пролонгировали соглашение, подписанное 7 лет назад. Как отметил глава Вилюйского района Сергей Винокуров, благодаря обмену опытом с Арским районом, в улусе одними из первых в республике применили программу поддержки местных инициатив. Также при помощи татарских пчеловодов создают большое опытное пчеловодческое хозяйство. Глава Арского района Ильшат Нуриев обратил внимание на сотрудничество педагогических колледжей двух районов, расширение культурных связей, проведение спортивных соревнований.

Ранее в 2021 году заключено шесть соглашений муниципальных районов Якутии и Татарстана.