Якутия и «Сургутнефтегаз» намерены усилить геологоразведочные работы

1 октября Айсен Николаев работает в Ханты-Мансийске. Глава Республики Саха (Якутия) встретился с генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» Владимиром Богдановым.

«Сургутнефтегаз» на протяжении 18 лет осваивает месторождения в Якутии, где ежегодно добывает более 10 млн тонн нефти. Сегодня компания активно ведёт геологоразведку в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском и Булунском районах. В планах – развитие производства и геологоразведочных работ, в том числе в Арктической зоне республики.

«Сургутнефтегаз» является вторым по величине налогоплательщиком Якутии после алмазной компании «АЛРОСА», вносит огромный вклад в развитие нашей республики. Сегодня в компании «Сургутнефтегаз» работают почти 1,5 тысячи якутян, осуществляется развитие наших западных районов. Для нас, северян, очень важно, что компания показывает пример ответственного отношения к экологии», – прокомментировал Айсен Николаев.

Как отметили в Минпроме, Якутия за последние годы добилась высоких показателей по добыче нефти, за прошлый год регион достиг рекордной цифры – 17,3 млн тонн нефти. Это, в частности, произошло благодаря открытию и началу эксплуатации Ленского нефтегазоконденсатного месторождения, запасы которого составляют более 40 млн тонн нефти. Одно из последних месторождений открыло ПАО «Сургутнефтегаз».

Компания вкладывает инвестиции в производство на территории Якутии, что позволяет ежегодно обновлять исторические рекорды добычи нефти в республике. Только за 2021 год компания инвестировала более 25 млрд рублей. При поддержке предприятия в Якутске построено здание второй очереди Якутской государственной сельскохозяйственной академии, комплекс Богородицкой церкви и Якутского духовного училища. Компанией выделены финансовые средства на возведение современного плавательного бассейна «Чолбон» в Якутске, возведен пешеходный мост через озеро Талое.

Поселок Витим в Ленском районе, который сегодня называют посёлком нефтяников, является приоритетным для компании. Здесь «Сургутнефтегаз» профинансировал строительство зданий общеобразовательной школы и детского сада, новых жилых домов, сооружений, заасфальтировал центральные улицы посёлка и ввёл в работу аэропорт Талакан в Ленском районе.