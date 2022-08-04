Якутия и Союзмультфильм планируют развивать сотрудничество по созданию анимации

Молодёжь Якутии может принять участие в создании нового анимационного фильма киностудии «Союзмультфильм» про адмирала Ушакова. Об этом говорили премьер республики Андрей Тарасенко и генеральный директор киностудии Борис Машковцев.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что у молодёжи республики есть большой потенциал заниматься созданием мультфильмов на профессиональном уровне, и добиться таких же успехов в мультипликации, как в кино.

«По итогам прошлого года благодаря фестивалю Muus uSTAR наши ребята начали сотрудничество с Союзмультфильмом, приняли участие в создании мультфильма про Суворова. Мы продолжим создавать новые возможности и условия для молодёжи, чтобы развивать их творческий потенциал и пробовать новые профессиональные сферы», – отметил Андрей Тарасенко.

Также республика будет сотрудничать с киностудией на базе креативного кластера «Квартал Труда», где организуют занятия по анимации. Договорённости закрепят соглашением.

«На протяжении уже нескольких лет мы сотрудничаем со специалистами из регионов России. Мы видим, что в Якутии развивается креативная индустрия, какой здесь мощный пласт местных художников, культуры. Всё это нас уверяет в том, что мы сможем сотрудничать, главное подготовить кадры», – сказал Борис Машковцев.

В этом году на экраны вышел исторический мультфильм «Суворов: Великое путешествие», первый большой театральный релиз студии «Союзмультфильма». Сейчас студия работает над проектом о другой выдающейся личности в истории страны – адмирале Фёдоре Ушакове. Премьер республики предложил создать одну из сцен в мультфильме с привлечением якутских аниматоров и сценаристов.