Якутия и Рослесхоз укрепляют сотрудничество в лесной сфере

В Москве произошло знаковое событие – впервые подписано Соглашение о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством Республики Саха (Якутия). Свои подписи под документом поставили глава республики Айсен НИКОЛАЕВ и заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО. Стороны обязались взаимодействовать в области лесных отношений, в том числе при реализации регионального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология» в части мероприятий, реализуемых в Республике Саха (Якутия). Напомним, данные проекты направлены на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а также соблюдение иных принципов лесного законодательства, изложенных в Лесном кодексе Российской Федерации

Глава республики доложил руководителю Рослесхоза о ходе подготовки к пожароопасному сезону – организации мониторинга на территории Якутии, приобретение спецтехники и инвентаря, кадровое и финансовое обеспечение.

«В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Якутии продолжается закупка и поставка специализированной лесопожарной техники. Надеемся, что обновление парка позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров», — отметил он.

Кроме того, Айсен Николаев заострил внимание на нехватку субвенций, выделяемых из федерального бюджета.

«В связи с этим в Якутии практически ежегодно образуется кредиторская задолженность перед физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к работе по борьбе с огнем».

Глава Якутии обратился к заместителю министра с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в методику распределения субвенций. По мнению Айсена Николаева, выделение лимитов денежных средств в соответствии с потребностью перед началом пожароопасного сезона способствовало бы повышению оперативности тушения пожаров и уменьшению их площади.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы зонирования охраняемой территории в связи с внесением изменений в Правила тушения лесных пожаров, финансирования расходов по тушению лесных пожаров и методики распределения федеральных субвенций, обеспечения питанием работников лесопожарных формирований, совершенствования службы авиалесоохраны, лесоучетные работы, а также пути их решения.