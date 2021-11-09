Якутия и Республика Корея подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Делегация Якутии под руководством заместителя председателя правительства республики Сергея МЕСТНИКОВА приняла участие в 3-м Российско-Корейском межрегиональном форуме, который состоялся с 3 по 5 ноября этого года в городе Ульсане.

Якутяне встретились с членами парламента Республики Корея, губернатором провинции Кенсан-Пукто Ли Чоль У, мэром Ульсана Сон Чхоль Хо, а также представителями администрации провинции Кангвон. По итогам запланировано подписание межправительственного соглашения с провинцией Кенсан-Пукто. В рамках работы форума на тематических сессиях корейским коллегам был представлен потенциал взаимодействия по развитию Северного морского пути и сотрудничества в сфере энергетики. При содействии Общества российско-корейского сотрудничества КОРУС (KORUS Society) делегация провела переговоры с представителями корейской нефтегазоперерабатывающей компании GS Caltex, руководством крупных медицинских учреждений Республики Корея.

Подписан ряд соглашений по сотрудничеству в сфере медицины, спорта, охраны природы. По итогам поездки установлено сотрудничество с больницей Хвасун и Центром медицинского оборудования и биоконвергентных технологий Университета Чоннам (г. Кванджу), предусматривающее совместные обменные образовательные программы для врачей из Якутии, обмен опытом в лечении тяжелых заболеваний, в том числе онкологии, а также взаимодействие в сфере биотехнологий.

Делегация посетила Центр содействия Республике Саха (Якутия) в Республике Корея, открытый при поддержке Общества КОРУС и корейских инвесторов в апреле 2021 года в городе Янчжу, и провела переговоры с директором центра, известным корейским актером Им Чхе Му. На территории Центра будет создан выставочный зал, в котором будет представлено многообразие культуры, история и туристский потенциал Якутии.

Подписан меморандум о сотрудничестве с Национальным парком Мудынсан (г. Кванджу), который позволит проводить совместные образовательные программы для школьников и студентов Якутии по охране окружающей среды.

Кроме того, состоялись переговоры с представителями корейской киноиндустрии и телевидения по вопросу сотрудничества в сфере кинопроизводства. В ближайшее время планируется начать работу по организации съемок совместного фильма на территории Якутии и производство образовательных телепередач по изучению корейского языка, которые будут доступны для всех жителей республики.