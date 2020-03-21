«Якутия» и «Полярные авиалинии» возвращают билеты без штрафов и сборов

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководством министерства транспорта и дорожного хозяйства республики и аэропорта города Якутска.

Алексей Колодезников, находящийся сейчас в самоизоляции, провёл совещание в режиме ВКС о работе аэропорта «Якутск» и авиакомпании «Якутия».

Во время совещания первый вице-премьер поручил рассчитать выпадающие доходы предприятий на период действия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Напомним, указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики было поручено обеспечить возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам, за исключением внутренних авиаперелетов, без применения сборов и штрафных санкций.

Сегодня авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» возвращают билеты, приобретённые на все маршруты за пределы Республики Саха (Якутия) на даты с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года без применения штрафов и сборов.

По состоянию на 20 марта возвращено 3 276 авиабилетов на общую сумму 33,2 млн рублей.

Авиабилеты можно вернуть в кассах по месту приобретения после заполнения на месте заявления с указанием причины.