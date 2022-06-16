Якутия и Казахстан увеличат внешнеторговый оборот

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе Петербургского международного экономического форума договорился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым об увеличении внешнеторгового оборота. В прошлом году он составил порядка 1,5 млн долларов США. Экспорт составил 563,9 млн долларов США, импорт – 968,6 млн долларов США.

«Обсудили перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества с Республикой Казахстан. Наметили несколько направлений взаимовыгодных связей и возможностей для увеличения внешнеторгового оборота», – сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя итоги переговоров.

Якутия готова нарастить экспорт топливно-энергетических товаров, ювелирных изделий, экологически чистых продуктов питания, Казахстан – импорт промышленной продукции, различного оборудования и продовольствия. В 2021 году основу экспорта из республики составляло топливо минеральное, основу импорта — машины, оборудование и механизмы, их части.

Готовность расширять сотрудничество также выразил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев. «Товарооборот в 1,5 млн долларов не отображает тот потенциал и возможности сотрудничества между нашей страной и Республикой Саха (Якутия). Будем искать новые направления для развития сотрудничества, планируем чаще обмениваться делегациями», – сказал Ермек Кошербаев.

Также достигнута договоренность о сотрудничестве в области креативной индустрии, — поддержки кинематографа. Так, в октябре 2019 года в Казахстане прошли съемки якутского фильма «Охота на Севере», — совместного проекта «Сахафильма» и «Казахфильма». В казахстанском прокате были якутские фильмы «Муммуттар» и «Надо мною солнце не садится».

Представители Казахстана активно участвуют в международных и межрегиональных спортивных, образовательных и культурных мероприятиях, проводимых в Якутии. Спортсмены из Казахстана в конце июня примут участие в IV Чемпионате мира по мас-рестлингу. Казахстан является активным участником Международных спортивных игр «Дети Азии». В 2024 году на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Якутске, приглашены юные спортсмены из Казахстана. Организуются совместные научно-практические конференции по истории, этнографии, культурному наследию, гастроли творческих коллективов и деятелей искусств. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова наладил партнёрские отношения с рядом казахстанских университетов.

Отметим, что Якутия имеет давние исторические связи с Казахстаном. В 1930-е годы секретарем обкомов ВКП(б) трех областей Казахстана работал видный государственный и общественный деятель Республики Саха (Якутия), стоявший у истоков автономии Якутии, – Максим Кирович Аммосов.